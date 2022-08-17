https://ria.ru/20220817/zhara-1810146068.html

Жара в Китае побила рекорд по продолжительности

Жара в Китае побила рекорд по продолжительности - РИА Новости, 17.08.2022

Жара в Китае побила рекорд по продолжительности

Аномально жаркая погода с чрезвычайно высокой температурой в целом ряде регионов Китая побила рекорд по продолжительности за все время регулярных... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T09:53

2022-08-17T09:53

2022-08-17T09:54

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ПЕКИН, 17 авг – РИА Новости. Аномально жаркая погода с чрезвычайно высокой температурой в целом ряде регионов Китая побила рекорд по продолжительности за все время регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в стране с 1961 года, сообщило в среду Центральное метеорологическое управление КНР."Комплексные исследования показывают, что продолжительность этого регионального явления с высокими температурами и аномальной жарой в нашей стране увеличится, а интенсивность будет возрастать", - указано в заявлении управления.Уточняется, что по состоянию на 15 августа аномальная жара сохраняется на протяжении 64 дней подряд, предыдущий рекорд в 62 дня был установлен в 2013 году.Сведения метеорологов основаны на данных 1680 метеостанций станций, которые фиксировали температуру выше 35 градусов Цельсия и 1426 станций, где фиксировали температуру выше 37 градусов Цельсия. При этом 262 станции зафиксировали температуру выше 40 градусов Цельсия, что также является рекордом, так как в 2013 году таких станций было 187, а в 2017 – 133.Так, на станции Чжушань в провинции Хубэй была зафиксирована температура в 44,6 градуса Цельсия, в разных уездах города Чунцин – от 44 до 44,5 градуса, в уезде Линшоу провинции Хэбэй – 44,2 градуса, в Яньцине провинции Юньнань – 44 градуса.В период с 1 июня по 15 августа среднее по стране количество дней с высокой температурой составило 12, что на 5,1 дня больше, чем фиксируется в аналогичный период в годы без аномально жаркой погоды.В ряде регионов страны жара продержится еще как минимум 7-10 дней.

https://ria.ru/20220817/pogoda-1810129911.html

https://ria.ru/20220812/zasukha-1809272637.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, хубэй, чунцин, хэбэй