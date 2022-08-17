https://ria.ru/20220817/zemlyane-1810160990.html

"Земляне" и "Чайф" выступят в Москве в День флага России

"Земляне" и "Чайф" выступят в Москве в День флага России - РИА Новости, 17.08.2022

"Земляне" и "Чайф" выступят в Москве в День флага России

Празднование Дня флага России пройдет на Поклонной горе в Москве, где на концерте выступят группы "Земляне" и "Чайф", а также Александр Скляр, сообщается на... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:27

2022-08-17T12:27

2022-08-17T12:27

шоубиз

знаменитости

новости культуры

группа "земляне"

чайф

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791652643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8362767f471ce88a581db2326db2daa6.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Празднование Дня флага России пройдет на Поклонной горе в Москве, где на концерте выступят группы "Земляне" и "Чайф", а также Александр Скляр, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что тематические праздничные мероприятия ко Дню флага России подготовили также столичные парки культуры и отдыха, библиотеки, культурные центры, музеи, кинотеатры сети "Москино" и дома культуры.В этом году "Земляне" отметили 45-летие группы масштабным концертом.

https://ria.ru/20220817/litvinova-1810155762.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, группа "земляне", чайф, шоу-бизнес