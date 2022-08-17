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"Земляне" и "Чайф" выступят в Москве в День флага России - РИА Новости, 17.08.2022
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"Земляне" и "Чайф" выступят в Москве в День флага России
"Земляне" и "Чайф" выступят в Москве в День флага России - РИА Новости, 17.08.2022
"Земляне" и "Чайф" выступят в Москве в День флага России
Празднование Дня флага России пройдет на Поклонной горе в Москве, где на концерте выступят группы "Земляне" и "Чайф", а также Александр Скляр, сообщается на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:27
2022-08-17T12:27
шоубиз
знаменитости
новости культуры
группа "земляне"
чайф
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Празднование Дня флага России пройдет на Поклонной горе в Москве, где на концерте выступят группы "Земляне" и "Чайф", а также Александр Скляр, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что тематические праздничные мероприятия ко Дню флага России подготовили также столичные парки культуры и отдыха, библиотеки, культурные центры, музеи, кинотеатры сети "Москино" и дома культуры.В этом году "Земляне" отметили 45-летие группы масштабным концертом.
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знаменитости, новости культуры, группа "земляне", чайф, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Новости культуры, Группа "Земляне", Чайф, Шоу-бизнес
12:27 17.08.2022
 
"Земляне" и "Чайф" выступят в Москве в День флага России

"Земляне" и "Чайф" выступят на Поклонной горе в Москве в День флага России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники группы "Земляне" Андрей Храмов и Андрей Дубровин
Участники группы Земляне Андрей Храмов и Андрей Дубровин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Празднование Дня флага России пройдет на Поклонной горе в Москве, где на концерте выступят группы "Земляне" и "Чайф", а также Александр Скляр, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Двадцать второго августа в России в 29-й раз отметят День государственного флага. В Москве центральным мероприятием станет праздничный концерт на Поклонной горе. Для гостей выступят известные артисты и музыкальные коллективы: Александр Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17", "Серьга", Uma2rman и другие. Начало в 18.00", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тематические праздничные мероприятия ко Дню флага России подготовили также столичные парки культуры и отдыха, библиотеки, культурные центры, музеи, кинотеатры сети "Москино" и дома культуры.
В этом году "Земляне" отметили 45-летие группы масштабным концертом.
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