"Земляне" и "Чайф" выступят в Москве в День флага России
"Земляне" и "Чайф" выступят на Поклонной горе в Москве в День флага России
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники группы "Земляне" Андрей Храмов и Андрей Дубровин
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Празднование Дня флага России пройдет на Поклонной горе в Москве, где на концерте выступят группы "Земляне" и "Чайф", а также Александр Скляр, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Двадцать второго августа в России в 29-й раз отметят День государственного флага. В Москве центральным мероприятием станет праздничный концерт на Поклонной горе. Для гостей выступят известные артисты и музыкальные коллективы: Александр Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17", "Серьга", Uma2rman и другие. Начало в 18.00", – говорится в сообщении.
Отмечается, что тематические праздничные мероприятия ко Дню флага России подготовили также столичные парки культуры и отдыха, библиотеки, культурные центры, музеи, кинотеатры сети "Москино" и дома культуры.
В этом году "Земляне" отметили 45-летие группы масштабным концертом.