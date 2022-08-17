https://ria.ru/20220817/zelenskiy-1810141211.html

"Когда уже Макрон поймет". Французы ответили на требование Зеленского

"Когда уже Макрон поймет". Французы ответили на требование Зеленского - РИА Новости, 17.08.2022

"Когда уже Макрон поймет". Французы ответили на требование Зеленского

Читатели газеты Le Figaro раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского к французскому коллеге Эммануэлю Макрону усилить антироссийские... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T09:14

2022-08-17T09:14

2022-08-17T12:42

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского к французскому коллеге Эммануэлю Макрону усилить антироссийские санкции. "Мы в этом не заинтересованы, потому что Россия — влиятельная держава в Европе <…> Зеленский фактически несет полную ответственность за ситуацию в своей стране", — написал пользователь. "Я надеюсь, что мы узнаем общую сумму помощи, которую мы оказали этому господину!" — добавил dubois. "Поймут ли наконец Макрон и его европейские друзья, что Зеленский — это клоун, ставший камикадзе?" — отметил еще один комментатор. "Постоянные требования Зеленского утомляют меня", — возмутилась orianne56. "Как долго главы государств и правительств, в том числе, к сожалению, и наше, будут продолжать слушать и верить "разглагольствованиям" этого персонажа?" — задался вопросом Morbius. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами прежде всего для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html

https://ria.ru/20220812/krym-1809141810.html

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

украина

франция

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский