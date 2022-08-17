09:14 17.08.2022 (обновлено: 12:42 17.08.2022)
"Когда уже Макрон поймет". Французы ответили на требование Зеленского
Читатели Le Figaro осудили требование Зеленского к Макрону усилить санкции против России
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского к французскому коллеге Эммануэлю Макрону усилить антироссийские санкции.
"Мы в этом не заинтересованы, потому что Россия — влиятельная держава в Европе <…> Зеленский фактически несет полную ответственность за ситуацию в своей стране", — написал пользователь.
"Мы в этом не заинтересованы, потому что Россия — влиятельная держава в Европе <…> Зеленский фактически несет полную ответственность за ситуацию в своей стране", — написал пользователь.
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"Я надеюсь, что мы узнаем общую сумму помощи, которую мы оказали этому господину!" — добавил dubois.
"Поймут ли наконец Макрон и его европейские друзья, что Зеленский — это клоун, ставший камикадзе?" — отметил еще один комментатор.
"Постоянные требования Зеленского утомляют меня", — возмутилась orianne56.
"Как долго главы государств и правительств, в том числе, к сожалению, и наше, будут продолжать слушать и верить "разглагольствованиям" этого персонажа?" — задался вопросом Morbius.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.
Все это обернулось проблемами прежде всего для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.