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"Когда уже Макрон поймет". Французы ответили на требование Зеленского - РИА Новости, 17.08.2022
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"Когда уже Макрон поймет". Французы ответили на требование Зеленского
"Когда уже Макрон поймет". Французы ответили на требование Зеленского - РИА Новости, 17.08.2022
"Когда уже Макрон поймет". Французы ответили на требование Зеленского
Читатели газеты Le Figaro раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского к французскому коллеге Эммануэлю Макрону усилить антироссийские... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:14
2022-08-17T12:42
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского к французскому коллеге Эммануэлю Макрону усилить антироссийские санкции. "Мы в этом не заинтересованы, потому что Россия — влиятельная держава в Европе &lt;…&gt; Зеленский фактически несет полную ответственность за ситуацию в своей стране", — написал пользователь. "Я надеюсь, что мы узнаем общую сумму помощи, которую мы оказали этому господину!" — добавил dubois. "Поймут ли наконец Макрон и его европейские друзья, что Зеленский — это клоун, ставший камикадзе?" — отметил еще один комментатор. "Постоянные требования Зеленского утомляют меня", — возмутилась orianne56. "Как долго главы государств и правительств, в том числе, к сожалению, и наше, будут продолжать слушать и верить "разглагольствованиям" этого персонажа?" — задался вопросом Morbius. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами прежде всего для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html
https://ria.ru/20220812/krym-1809141810.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
09:14 17.08.2022 (обновлено: 12:42 17.08.2022)
 
"Когда уже Макрон поймет". Французы ответили на требование Зеленского

Читатели Le Figaro осудили требование Зеленского к Макрону усилить санкции против России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского к французскому коллеге Эммануэлю Макрону усилить антироссийские санкции.

"Мы в этом не заинтересованы, потому что Россия — влиятельная держава в Европе <…> Зеленский фактически несет полную ответственность за ситуацию в своей стране", — написал пользователь.
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"Я надеюсь, что мы узнаем общую сумму помощи, которую мы оказали этому господину!" — добавил dubois.
"Поймут ли наконец Макрон и его европейские друзья, что Зеленский — это клоун, ставший камикадзе?" — отметил еще один комментатор.
"Постоянные требования Зеленского утомляют меня", — возмутилась orianne56.
"Как долго главы государств и правительств, в том числе, к сожалению, и наше, будут продолжать слушать и верить "разглагольствованиям" этого персонажа?" — задался вопросом Morbius.
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Все это обернулось проблемами прежде всего для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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