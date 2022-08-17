Чернышенко назвал сферу, лидирующую по внедрению искусственного интеллекта
Чернышенко: здравоохранение лидирует в части внедрения искусственного интеллекта в России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сфера здравоохранения стала лидирующей в России по внедрению искусственного интеллекта после начала пандемии COVID-19, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках форума "Армия-2022".
"После начала пандемии коронавирусной инфекции сфера здравоохранения стала лидирующей в части внедрения ИИ. Порядка 16% организаций используют ИИ, а 34% планируют внедрить его в ближайшее время", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер также сообщил, что в Москве при поддержке "Сбера" внедрена интеллектуальная система принятия врачебных решений, а также система предиктивной аналитики, позволяющая спрогнозировать состояние пациента. В Татарстане на базе радиологического дата-центра планируется масштабное внедрение ИИ для контроля качества диагностических исследований.
Для дальнейшего развития отраслевых ИИ-решений разрабатывается регламент предоставления доступа к медицинским наборам данных, а также обсуждается вопрос создания единого цифрового архива медицинских данных для обучения нейросетей, отметил Чернышенко.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.