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Чернышенко назвал сферу, лидирующую по внедрению искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.08.2022
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Чернышенко назвал сферу, лидирующую по внедрению искусственного интеллекта
Чернышенко назвал сферу, лидирующую по внедрению искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.08.2022
Чернышенко назвал сферу, лидирующую по внедрению искусственного интеллекта
Сфера здравоохранения стала лидирующей в России по внедрению искусственного интеллекта после начала пандемии COVID-19, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:19
2022-08-17T11:19
общество
технологии
россия
форум "армия-2022"
патриот
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сфера здравоохранения стала лидирующей в России по внедрению искусственного интеллекта после начала пандемии COVID-19, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках форума "Армия-2022"."После начала пандемии коронавирусной инфекции сфера здравоохранения стала лидирующей в части внедрения ИИ. Порядка 16% организаций используют ИИ, а 34% планируют внедрить его в ближайшее время", - сказал Чернышенко.Вице-премьер также сообщил, что в Москве при поддержке "Сбера" внедрена интеллектуальная система принятия врачебных решений, а также система предиктивной аналитики, позволяющая спрогнозировать состояние пациента. В Татарстане на базе радиологического дата-центра планируется масштабное внедрение ИИ для контроля качества диагностических исследований.Для дальнейшего развития отраслевых ИИ-решений разрабатывается регламент предоставления доступа к медицинским наборам данных, а также обсуждается вопрос создания единого цифрового архива медицинских данных для обучения нейросетей, отметил Чернышенко.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20220811/intellekt-1808767131.html
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общество, технологии, россия, форум "армия-2022", патриот, дмитрий чернышенко
Общество, Технологии, Россия, Форум "Армия-2022", Патриот, Дмитрий Чернышенко
11:19 17.08.2022
 
Чернышенко назвал сферу, лидирующую по внедрению искусственного интеллекта

Чернышенко: здравоохранение лидирует в части внедрения искусственного интеллекта в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сфера здравоохранения стала лидирующей в России по внедрению искусственного интеллекта после начала пандемии COVID-19, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках форума "Армия-2022".
"После начала пандемии коронавирусной инфекции сфера здравоохранения стала лидирующей в части внедрения ИИ. Порядка 16% организаций используют ИИ, а 34% планируют внедрить его в ближайшее время", - сказал Чернышенко.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 07:33Наука
Российские ученые научили искусственный интеллект помогать ставить диагноз
Вице-премьер также сообщил, что в Москве при поддержке "Сбера" внедрена интеллектуальная система принятия врачебных решений, а также система предиктивной аналитики, позволяющая спрогнозировать состояние пациента. В Татарстане на базе радиологического дата-центра планируется масштабное внедрение ИИ для контроля качества диагностических исследований.
Для дальнейшего развития отраслевых ИИ-решений разрабатывается регламент предоставления доступа к медицинским наборам данных, а также обсуждается вопрос создания единого цифрового архива медицинских данных для обучения нейросетей, отметил Чернышенко.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
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ОбществоТехнологииРоссияФорум "Армия-2022"ПатриотДмитрий Чернышенко
 
 
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