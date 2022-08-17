https://ria.ru/20220817/zdravookhranenie-1810165789.html

Чернышенко назвал сферу, лидирующую по внедрению искусственного интеллекта

Чернышенко назвал сферу, лидирующую по внедрению искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.08.2022

Чернышенко назвал сферу, лидирующую по внедрению искусственного интеллекта

Сфера здравоохранения стала лидирующей в России по внедрению искусственного интеллекта после начала пандемии COVID-19, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:19

2022-08-17T11:19

2022-08-17T11:19

общество

технологии

россия

форум "армия-2022"

патриот

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сфера здравоохранения стала лидирующей в России по внедрению искусственного интеллекта после начала пандемии COVID-19, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках форума "Армия-2022"."После начала пандемии коронавирусной инфекции сфера здравоохранения стала лидирующей в части внедрения ИИ. Порядка 16% организаций используют ИИ, а 34% планируют внедрить его в ближайшее время", - сказал Чернышенко.Вице-премьер также сообщил, что в Москве при поддержке "Сбера" внедрена интеллектуальная система принятия врачебных решений, а также система предиктивной аналитики, позволяющая спрогнозировать состояние пациента. В Татарстане на базе радиологического дата-центра планируется масштабное внедрение ИИ для контроля качества диагностических исследований.Для дальнейшего развития отраслевых ИИ-решений разрабатывается регламент предоставления доступа к медицинским наборам данных, а также обсуждается вопрос создания единого цифрового архива медицинских данных для обучения нейросетей, отметил Чернышенко.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20220811/intellekt-1808767131.html

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Владимир Лаврентьев

общество, технологии, россия, форум "армия-2022", патриот, дмитрий чернышенко