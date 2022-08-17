https://ria.ru/20220817/zarplaty-1810117577.html

Источник рассказал о размере снижения реальных доходов россиян

Источник рассказал о размере снижения реальных доходов россиян - РИА Новости, 17.08.2022

Источник рассказал о размере снижения реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 2,8%, зарплаты в реальном выражении - на 2,9%, что лучше предыдущих оценок, сообщил... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T00:07

2022-08-17T00:07

2022-08-17T00:11

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571096969_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4a04b5010b5f590e40a65f9cb5f45833.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 2,8%, зарплаты в реальном выражении - на 2,9%, что лучше предыдущих оценок, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.В 2023 году рост реальных располагаемых доходов ожидается на уровне 1,2%, реальных зарплат - на 2,6%. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 3,5%, в 2025 году - на 2%; реальные заработные платы - на 3,1% и 2,5% соответственно.В апрельской версии прогноза министерство ожидало, что реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 6,8%, а реальные зарплаты - на 3,8%.По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале, по итогам всего первого полугодия снизились также на 0,8%.Что касается реальных заработных плат, то итогов второго квартала и первого полугодия пока нет. По итогам мая реальные зарплаты в России снизились на 6,1% в годовом выражении.По словам первого вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Бориса Копейкина, в случае, когда экономика сокращается и проходит существенную трансформацию, некоторый спад реальных располагаемых доходов неизбежен."Но доходы начнут расти по мере возобновления экономического роста, которое сейчас ожидается, начиная с третьего-четвертого кварталов 2023 года", - прокомментировал Копейкин.Он добавил, что снижение реальных располагаемых доходов наблюдается и во многих зарубежных странах, "затронутых высокой инфляцией, ценами на энергоносители и, в определенной мере, последствиями ими же введенных ограничений"."В Великобритании, по некоторым оценкам, спад в этом году составит более 2% и уже составил около 2,5% во втором квартале. В США, по первым оценкам, после стабилизации из-за роста номинальных доходов в апреле-мае, несмотря на рекордно низкую безработицу, спад этого показателя в июне – 0,3%. В ЕС, по майским прогнозам Еврокомиссии, несмотря на некоторое снижение прогноза безработицы до 6,7% в 2022 и 6,5% в 2023 годах, спад реальных располагаемых доходов в этом году составит 2,8%, а рост в 2023 году не превысит 1%", - рассказал эксперт.

https://ria.ru/20220512/dokhody-1788110913.html

https://ria.ru/20220621/dokhody-1796910303.html

https://ria.ru/20220427/zarplata-1785652758.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)