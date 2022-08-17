https://ria.ru/20220817/zarplaty-1810117577.html
Источник рассказал о размере снижения реальных доходов россиян
Источник рассказал о размере снижения реальных доходов россиян - РИА Новости, 17.08.2022
Источник рассказал о размере снижения реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 2,8%, зарплаты в реальном выражении - на 2,9%, что лучше предыдущих оценок, сообщил... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T00:07
2022-08-17T00:07
2022-08-17T00:11
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 2,8%, зарплаты в реальном выражении - на 2,9%, что лучше предыдущих оценок, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.В 2023 году рост реальных располагаемых доходов ожидается на уровне 1,2%, реальных зарплат - на 2,6%. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 3,5%, в 2025 году - на 2%; реальные заработные платы - на 3,1% и 2,5% соответственно.В апрельской версии прогноза министерство ожидало, что реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 6,8%, а реальные зарплаты - на 3,8%.По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале, по итогам всего первого полугодия снизились также на 0,8%.Что касается реальных заработных плат, то итогов второго квартала и первого полугодия пока нет. По итогам мая реальные зарплаты в России снизились на 6,1% в годовом выражении.По словам первого вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Бориса Копейкина, в случае, когда экономика сокращается и проходит существенную трансформацию, некоторый спад реальных располагаемых доходов неизбежен."Но доходы начнут расти по мере возобновления экономического роста, которое сейчас ожидается, начиная с третьего-четвертого кварталов 2023 года", - прокомментировал Копейкин.Он добавил, что снижение реальных располагаемых доходов наблюдается и во многих зарубежных странах, "затронутых высокой инфляцией, ценами на энергоносители и, в определенной мере, последствиями ими же введенных ограничений"."В Великобритании, по некоторым оценкам, спад в этом году составит более 2% и уже составил около 2,5% во втором квартале. В США, по первым оценкам, после стабилизации из-за роста номинальных доходов в апреле-мае, несмотря на рекордно низкую безработицу, спад этого показателя в июне – 0,3%. В ЕС, по майским прогнозам Еврокомиссии, несмотря на некоторое снижение прогноза безработицы до 6,7% в 2022 и 6,5% в 2023 годах, спад реальных располагаемых доходов в этом году составит 2,8%, а рост в 2023 году не превысит 1%", - рассказал эксперт.
https://ria.ru/20220512/dokhody-1788110913.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 2,8%, зарплаты в реальном выражении - на 2,9%, что лучше предыдущих оценок, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ
до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго
.
В 2023 году рост реальных располагаемых доходов ожидается на уровне 1,2%, реальных зарплат - на 2,6%. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 3,5%, в 2025 году - на 2%; реальные заработные платы - на 3,1% и 2,5% соответственно.
В апрельской версии прогноза министерство ожидало, что реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 6,8%, а реальные зарплаты - на 3,8%.
По последним данным Росстата
, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале, по итогам всего первого полугодия снизились также на 0,8%.
Что касается реальных заработных плат, то итогов второго квартала и первого полугодия пока нет. По итогам мая реальные зарплаты в России снизились на 6,1% в годовом выражении.
По словам первого вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Бориса Копейкина
, в случае, когда экономика сокращается и проходит существенную трансформацию, некоторый спад реальных располагаемых доходов неизбежен.
"Но доходы начнут расти по мере возобновления экономического роста, которое сейчас ожидается, начиная с третьего-четвертого кварталов 2023 года", - прокомментировал Копейкин.
Он добавил, что снижение реальных располагаемых доходов наблюдается и во многих зарубежных странах, "затронутых высокой инфляцией, ценами на энергоносители и, в определенной мере, последствиями ими же введенных ограничений".
"В Великобритании
, по некоторым оценкам, спад в этом году составит более 2% и уже составил около 2,5% во втором квартале. В США
, по первым оценкам, после стабилизации из-за роста номинальных доходов в апреле-мае, несмотря на рекордно низкую безработицу, спад этого показателя в июне – 0,3%. В ЕС
, по майским прогнозам Еврокомиссии
, несмотря на некоторое снижение прогноза безработицы до 6,7% в 2022 и 6,5% в 2023 годах, спад реальных располагаемых доходов в этом году составит 2,8%, а рост в 2023 году не превысит 1%", - рассказал эксперт.