Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о размере снижения реальных доходов россиян - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/zarplaty-1810117577.html
Источник рассказал о размере снижения реальных доходов россиян
Источник рассказал о размере снижения реальных доходов россиян - РИА Новости, 17.08.2022
Источник рассказал о размере снижения реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 2,8%, зарплаты в реальном выражении - на 2,9%, что лучше предыдущих оценок, сообщил... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T00:07
2022-08-17T00:11
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571096969_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4a04b5010b5f590e40a65f9cb5f45833.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 2,8%, зарплаты в реальном выражении - на 2,9%, что лучше предыдущих оценок, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.В 2023 году рост реальных располагаемых доходов ожидается на уровне 1,2%, реальных зарплат - на 2,6%. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 3,5%, в 2025 году - на 2%; реальные заработные платы - на 3,1% и 2,5% соответственно.В апрельской версии прогноза министерство ожидало, что реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 6,8%, а реальные зарплаты - на 3,8%.По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале, по итогам всего первого полугодия снизились также на 0,8%.Что касается реальных заработных плат, то итогов второго квартала и первого полугодия пока нет. По итогам мая реальные зарплаты в России снизились на 6,1% в годовом выражении.По словам первого вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Бориса Копейкина, в случае, когда экономика сокращается и проходит существенную трансформацию, некоторый спад реальных располагаемых доходов неизбежен."Но доходы начнут расти по мере возобновления экономического роста, которое сейчас ожидается, начиная с третьего-четвертого кварталов 2023 года", - прокомментировал Копейкин.Он добавил, что снижение реальных располагаемых доходов наблюдается и во многих зарубежных странах, "затронутых высокой инфляцией, ценами на энергоносители и, в определенной мере, последствиями ими же введенных ограничений"."В Великобритании, по некоторым оценкам, спад в этом году составит более 2% и уже составил около 2,5% во втором квартале. В США, по первым оценкам, после стабилизации из-за роста номинальных доходов в апреле-мае, несмотря на рекордно низкую безработицу, спад этого показателя в июне – 0,3%. В ЕС, по майским прогнозам Еврокомиссии, несмотря на некоторое снижение прогноза безработицы до 6,7% в 2022 и 6,5% в 2023 годах, спад реальных располагаемых доходов в этом году составит 2,8%, а рост в 2023 году не превысит 1%", - рассказал эксперт.
https://ria.ru/20220512/dokhody-1788110913.html
https://ria.ru/20220621/dokhody-1796910303.html
https://ria.ru/20220427/zarplata-1785652758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571096969_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_de7695e23b1cc084b74c7f8cbc1b28aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
00:07 17.08.2022 (обновлено: 00:11 17.08.2022)
 
Источник рассказал о размере снижения реальных доходов россиян

Минэкономразвития: спад реальных зарплат россиян в 2022 году составит 2,9 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 2,8%, зарплаты в реальном выражении - на 2,9%, что лучше предыдущих оценок, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 13:47
Путин призвал поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян
В 2023 году рост реальных располагаемых доходов ожидается на уровне 1,2%, реальных зарплат - на 2,6%. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 3,5%, в 2025 году - на 2%; реальные заработные платы - на 3,1% и 2,5% соответственно.
В апрельской версии прогноза министерство ожидало, что реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 6,8%, а реальные зарплаты - на 3,8%.
По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале, по итогам всего первого полугодия снизились также на 0,8%.
Что касается реальных заработных плат, то итогов второго квартала и первого полугодия пока нет. По итогам мая реальные зарплаты в России снизились на 6,1% в годовом выражении.
Мужчина подсчитывает денежные средства - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 03:39
ВЦИОМ: большинство россиян считают различия в доходах очень большими
По словам первого вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Бориса Копейкина, в случае, когда экономика сокращается и проходит существенную трансформацию, некоторый спад реальных располагаемых доходов неизбежен.
"Но доходы начнут расти по мере возобновления экономического роста, которое сейчас ожидается, начиная с третьего-четвертого кварталов 2023 года", - прокомментировал Копейкин.
Он добавил, что снижение реальных располагаемых доходов наблюдается и во многих зарубежных странах, "затронутых высокой инфляцией, ценами на энергоносители и, в определенной мере, последствиями ими же введенных ограничений".
Великобритании, по некоторым оценкам, спад в этом году составит более 2% и уже составил около 2,5% во втором квартале. В США, по первым оценкам, после стабилизации из-за роста номинальных доходов в апреле-мае, несмотря на рекордно низкую безработицу, спад этого показателя в июне – 0,3%. В ЕС, по майским прогнозам Еврокомиссии, несмотря на некоторое снижение прогноза безработицы до 6,7% в 2022 и 6,5% в 2023 годах, спад реальных располагаемых доходов в этом году составит 2,8%, а рост в 2023 году не превысит 1%", - рассказал эксперт.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 05:28
Треть россиян заявила о росте зарплат с начала 2021 года
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала