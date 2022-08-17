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В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III - РИА Новости, 17.08.2022
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В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III
В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III - РИА Новости, 17.08.2022
В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III
Не стоит преувеличивать эффект от запуска США ракеты Мinuteman III, ракета не имеет мобильной версии и находится на вооружении с 1970 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:51
2022-08-17T10:51
россия
сша
китай
госдума рф
олег морозов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Не стоит преувеличивать эффект от запуска США ракеты Мinuteman III, ракета не имеет мобильной версии и находится на вооружении с 1970 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В СМИ уточняли, что испытание отложили почти на две недели из-за возросшей напряженности между КНР и США."Не стал бы преувеличивать угрожающий эффект запуска Мinuteman III. "Старушка" разработана в 1965 году, на вооружении с 1970 года и является исключительно шахтной, то есть не имеет мобильной версии", — сказал он.Он отметил, что после запуска риторика со стороны Китая стала более жесткой, однако пуск выглядит штатно."Для Китая этот сигнал вряд ли важен и услышан, так как этот пуск выглядит весьма штатно. Но, если американцы хотели иного, они эффекта добились. Риторика китайцев стала ещё более жесткой", — добавил он.
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россия, сша, китай, госдума рф, олег морозов, в мире
Россия, США, Китай, Госдума РФ, Олег Морозов, В мире
10:51 17.08.2022
 
В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III

Депутат Госдумы Морозов призвал не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Не стоит преувеличивать эффект от запуска США ракеты Мinuteman III, ракета не имеет мобильной версии и находится на вооружении с 1970 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В СМИ уточняли, что испытание отложили почти на две недели из-за возросшей напряженности между КНР и США.
"Не стал бы преувеличивать угрожающий эффект запуска Мinuteman III. "Старушка" разработана в 1965 году, на вооружении с 1970 года и является исключительно шахтной, то есть не имеет мобильной версии", — сказал он.
Он отметил, что после запуска риторика со стороны Китая стала более жесткой, однако пуск выглядит штатно.
"Для Китая этот сигнал вряд ли важен и услышан, так как этот пуск выглядит весьма штатно. Но, если американцы хотели иного, они эффекта добились. Риторика китайцев стала ещё более жесткой", — добавил он.
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