https://ria.ru/20220817/zapusk-1810159412.html

В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III

В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III - РИА Новости, 17.08.2022

В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III

Не стоит преувеличивать эффект от запуска США ракеты Мinuteman III, ракета не имеет мобильной версии и находится на вооружении с 1970 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:51

2022-08-17T10:51

2022-08-17T10:51

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сша

китай

госдума рф

олег морозов

в мире

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Не стоит преувеличивать эффект от запуска США ракеты Мinuteman III, ракета не имеет мобильной версии и находится на вооружении с 1970 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В СМИ уточняли, что испытание отложили почти на две недели из-за возросшей напряженности между КНР и США."Не стал бы преувеличивать угрожающий эффект запуска Мinuteman III. "Старушка" разработана в 1965 году, на вооружении с 1970 года и является исключительно шахтной, то есть не имеет мобильной версии", — сказал он.Он отметил, что после запуска риторика со стороны Китая стала более жесткой, однако пуск выглядит штатно."Для Китая этот сигнал вряд ли важен и услышан, так как этот пуск выглядит весьма штатно. Но, если американцы хотели иного, они эффекта добились. Риторика китайцев стала ещё более жесткой", — добавил он.

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809793317.html

россия

сша

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, китай, госдума рф, олег морозов, в мире