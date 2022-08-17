https://ria.ru/20220817/zapusk-1810159412.html
В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III
В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III - РИА Новости, 17.08.2022
В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III
Не стоит преувеличивать эффект от запуска США ракеты Мinuteman III, ракета не имеет мобильной версии и находится на вооружении с 1970 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:51
2022-08-17T10:51
2022-08-17T10:51
россия
сша
китай
госдума рф
олег морозов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Не стоит преувеличивать эффект от запуска США ракеты Мinuteman III, ракета не имеет мобильной версии и находится на вооружении с 1970 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В СМИ уточняли, что испытание отложили почти на две недели из-за возросшей напряженности между КНР и США."Не стал бы преувеличивать угрожающий эффект запуска Мinuteman III. "Старушка" разработана в 1965 году, на вооружении с 1970 года и является исключительно шахтной, то есть не имеет мобильной версии", — сказал он.Он отметил, что после запуска риторика со стороны Китая стала более жесткой, однако пуск выглядит штатно."Для Китая этот сигнал вряд ли важен и услышан, так как этот пуск выглядит весьма штатно. Но, если американцы хотели иного, они эффекта добились. Риторика китайцев стала ещё более жесткой", — добавил он.
https://ria.ru/20220815/tayvan-1809793317.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, госдума рф, олег морозов, в мире
Россия, США, Китай, Госдума РФ, Олег Морозов, В мире
В ГД призвали не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III
Депутат Госдумы Морозов призвал не преувеличивать эффект запуска США ракеты Мinuteman III
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Не стоит преувеличивать эффект от запуска США ракеты Мinuteman III, ракета не имеет мобильной версии и находится на вооружении с 1970 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее США
провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В СМИ уточняли, что испытание отложили почти на две недели из-за возросшей напряженности между КНР
и США.
"Не стал бы преувеличивать угрожающий эффект запуска Мinuteman III. "Старушка" разработана в 1965 году, на вооружении с 1970 года и является исключительно шахтной, то есть не имеет мобильной версии", — сказал он.
Он отметил, что после запуска риторика со стороны Китая стала более жесткой, однако пуск выглядит штатно.
"Для Китая этот сигнал вряд ли важен и услышан, так как этот пуск выглядит весьма штатно. Но, если американцы хотели иного, они эффекта добились. Риторика китайцев стала ещё более жесткой", — добавил он.