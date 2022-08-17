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The Sun: Россия сделала "злодейское" предупреждение Западу - РИА Новости, 17.08.2022
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The Sun: Россия сделала "злодейское" предупреждение Западу
The Sun: Россия сделала "злодейское" предупреждение Западу - РИА Новости, 17.08.2022
The Sun: Россия сделала "злодейское" предупреждение Западу
Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир расценил презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" как сигнал... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:01
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россия
форум "армия-2022"
в мире
великобритания
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир расценил презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" как сигнал недоброжелателям."Россия представила свою самую современную подводную лодку (концепт-проект. — Прим. ред.) &lt;…&gt; в качестве предупреждения Западу", — гласит заголовок статьи.Автор высоко оценил "радикальный" дизайн будущей подлодки. По его мнению, некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" показало на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения — концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".По словам представителя бюро, подлодка сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, а также будет иметь меньшее водоизмещение на 20 процентов за счет совершенствования ракетного оружия. Время появления — вторая половина XXI века.В Кремле ранее заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.
https://radiosputnik.ria.ru/20220816/oruzhie-1810085137.html
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россия, форум "армия-2022", в мире, великобритания
Россия, Форум "Армия-2022", В мире, Великобритания
21:01 17.08.2022 (обновлено: 22:43 17.08.2022)
 
The Sun: Россия сделала "злодейское" предупреждение Западу

Sun назвала презентацию концепт-проекта подлодки "Арктур" предупреждением России Западу

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир расценил презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" как сигнал недоброжелателям.
"Россия представила свою самую современную подводную лодку (концепт-проект. — Прим. ред.) <…> в качестве предупреждения Западу", — гласит заголовок статьи.
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Автор высоко оценил "радикальный" дизайн будущей подлодки. По его мнению, некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".
Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" показало на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения — концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".
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По словам представителя бюро, подлодка сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, а также будет иметь меньшее водоизмещение на 20 процентов за счет совершенствования ракетного оружия. Время появления — вторая половина XXI века.
В Кремле ранее заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.
 
РоссияФорум "Армия-2022"В миреВеликобритания
 
 
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