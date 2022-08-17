https://ria.ru/20220817/zapad-1810318856.html

The Sun: Россия сделала "злодейское" предупреждение Западу

The Sun: Россия сделала "злодейское" предупреждение Западу - РИА Новости, 17.08.2022

The Sun: Россия сделала "злодейское" предупреждение Западу

Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир расценил презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" как сигнал... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:01

2022-08-17T21:01

2022-08-17T22:43

россия

форум "армия-2022"

в мире

великобритания

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир расценил презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" как сигнал недоброжелателям."Россия представила свою самую современную подводную лодку (концепт-проект. — Прим. ред.) <…> в качестве предупреждения Западу", — гласит заголовок статьи.Автор высоко оценил "радикальный" дизайн будущей подлодки. По его мнению, некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" показало на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения — концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".По словам представителя бюро, подлодка сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, а также будет иметь меньшее водоизмещение на 20 процентов за счет совершенствования ракетного оружия. Время появления — вторая половина XXI века.В Кремле ранее заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/oruzhie-1810085137.html

https://ria.ru/20220816/armiya-1810018297.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, форум "армия-2022", в мире, великобритания