21:01 17.08.2022 (обновлено: 22:43 17.08.2022)
The Sun: Россия сделала "злодейское" предупреждение Западу
Sun назвала презентацию концепт-проекта подлодки "Арктур" предупреждением России Западу
Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир расценил презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" как сигнал недоброжелателям.
"Россия представила свою самую современную подводную лодку (концепт-проект. — Прим. ред.) <…> в качестве предупреждения Западу", — гласит заголовок статьи.
Автор высоко оценил "радикальный" дизайн будущей подлодки. По его мнению, некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".
Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" показало на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения — концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".
По словам представителя бюро, подлодка сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, а также будет иметь меньшее водоизмещение на 20 процентов за счет совершенствования ракетного оружия. Время появления — вторая половина XXI века.
В Кремле ранее заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.