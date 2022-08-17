https://ria.ru/20220817/zaes-1810336685.html

В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной

В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 17.08.2022

В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной

Поддержка Киева рядом западных стран в ситуации вокруг Запорожской АЭС означает поощрение украинской стороны на продолжение обстрелов станции, заявил на... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T23:50

2022-08-17T23:50

2022-08-17T23:54

специальная военная операция на украине

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ООН, 17 авг – РИА Новости. Поддержка Киева рядом западных стран в ситуации вокруг Запорожской АЭС означает поощрение украинской стороны на продолжение обстрелов станции, заявил на Обзорной конференции ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Нельзя стрелять по ядерным объектам. Украинская сторона занимается ядерным терроризмом", - сказал Вишневецкий, указав, что Киев продолжает обстрелы ЗАЭС в эти дни."И вызывает большую озабоченность, что она (украинская сторона – ред.) в этом получает поддержку. Это означает поощрение агрессора - в данном случае Украины - продолжать эти свои безответственные акции. Это может закончиться катастрофой", - подчеркнул он.

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киев

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, киев, украина