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В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/zaes-1810336685.html
В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной
В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 17.08.2022
В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной
Поддержка Киева рядом западных стран в ситуации вокруг Запорожской АЭС означает поощрение украинской стороны на продолжение обстрелов станции, заявил на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T23:50
2022-08-17T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Поддержка Киева рядом западных стран в ситуации вокруг Запорожской АЭС означает поощрение украинской стороны на продолжение обстрелов станции, заявил на Обзорной конференции ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Нельзя стрелять по ядерным объектам. Украинская сторона занимается ядерным терроризмом", - сказал Вишневецкий, указав, что Киев продолжает обстрелы ЗАЭС в эти дни."И вызывает большую озабоченность, что она (украинская сторона – ред.) в этом получает поддержку. Это означает поощрение агрессора - в данном случае Украины - продолжать эти свои безответственные акции. Это может закончиться катастрофой", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220817/energodar-1810333246.html
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
23:50 17.08.2022 (обновлено: 23:54 17.08.2022)
 
В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной

Дипломат Вишневецкий указал на поддержку Западом обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Поддержка Киева рядом западных стран в ситуации вокруг Запорожской АЭС означает поощрение украинской стороны на продолжение обстрелов станции, заявил на Обзорной конференции ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Нельзя стрелять по ядерным объектам. Украинская сторона занимается ядерным терроризмом", - сказал Вишневецкий, указав, что Киев продолжает обстрелы ЗАЭС в эти дни.
"И вызывает большую озабоченность, что она (украинская сторона – ред.) в этом получает поддержку. Это означает поощрение агрессора - в данном случае Украины - продолжать эти свои безответственные акции. Это может закончиться катастрофой", - подчеркнул он.
Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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