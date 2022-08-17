https://ria.ru/20220817/zaes-1810336685.html
В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной
В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 17.08.2022
В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной
Поддержка Киева рядом западных стран в ситуации вокруг Запорожской АЭС означает поощрение украинской стороны на продолжение обстрелов станции, заявил на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T23:50
2022-08-17T23:50
2022-08-17T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Поддержка Киева рядом западных стран в ситуации вокруг Запорожской АЭС означает поощрение украинской стороны на продолжение обстрелов станции, заявил на Обзорной конференции ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Нельзя стрелять по ядерным объектам. Украинская сторона занимается ядерным терроризмом", - сказал Вишневецкий, указав, что Киев продолжает обстрелы ЗАЭС в эти дни."И вызывает большую озабоченность, что она (украинская сторона – ред.) в этом получает поддержку. Это означает поощрение агрессора - в данном случае Украины - продолжать эти свои безответственные акции. Это может закончиться катастрофой", - подчеркнул он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
23:50 17.08.2022 (обновлено: 23:54 17.08.2022)
В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной
Дипломат Вишневецкий указал на поддержку Западом обстрелов ВСУ Запорожской АЭС