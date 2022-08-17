https://ria.ru/20220817/zaes-1810335878.html
Россия ведет диалог с МАГАТЭ и ООН о визите экспертов агентства на ЗАЭС
Россия ведет диалог с МАГАТЭ и ООН о визите экспертов агентства на ЗАЭС - РИА Новости, 17.08.2022
Россия ведет диалог с МАГАТЭ и ООН о визите экспертов агентства на ЗАЭС
Россия ведет тесный диалог с МАГАТЭ и Секретариатом ООН по поводу организации поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил на Обзорной конференции... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T23:33
2022-08-17T23:33
2022-08-17T23:54
в мире
специальная военная операция на украине
россия
украина
магатэ
оон
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_1d3ef70f0f91f178c3c29442c936811c.jpg
ООН, 17 авг – РИА Новости. Россия ведет тесный диалог с МАГАТЭ и Секретариатом ООН по поводу организации поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Прямо сейчас, в эти дни Россия ведет плотный диалог с руководством МАГАТЭ, с Секретариатом ООН на предмет того, чтобы делегация МАГАТЭ во главе с его генеральным директором (Рафаэлем) Гросси посетила Запорожскую станцию и осуществила там гарантийное мероприятие в соответствии со своим мандатом. Мы крайне заинтересованы в этом", - сказал Вишневецкий."Я почти уверен, что такие же контакты по поводу посещения Запорожской АЭС ведутся и с Украиной по линии международных организаций. И очень хотелось бы надеяться, что эта миссия МАГАТЭ состоится в самое ближайшее время. Россия, во всяком случае, будет всячески этому содействовать", - указал он.
https://ria.ru/20220817/zaes-1810336685.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_af169115059dc4a24bb11d330d017dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, магатэ, оон, запорожская аэс
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, МАГАТЭ, ООН, Запорожская АЭС
23:33 17.08.2022 (обновлено: 23:54 17.08.2022)
Россия ведет диалог с МАГАТЭ и ООН о визите экспертов агентства на ЗАЭС
Вишневецкий: Россия ведет диалог с МАГАТЭ и ООН о визите экспертов агентства на ЗАЭС