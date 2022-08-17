https://ria.ru/20220817/zaes-1810335878.html

Россия ведет диалог с МАГАТЭ и ООН о визите экспертов агентства на ЗАЭС

Россия ведет диалог с МАГАТЭ и ООН о визите экспертов агентства на ЗАЭС - РИА Новости, 17.08.2022

Россия ведет диалог с МАГАТЭ и ООН о визите экспертов агентства на ЗАЭС

Россия ведет тесный диалог с МАГАТЭ и Секретариатом ООН по поводу организации поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил на Обзорной конференции... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T23:33

2022-08-17T23:33

2022-08-17T23:54

в мире

специальная военная операция на украине

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ООН, 17 авг – РИА Новости. Россия ведет тесный диалог с МАГАТЭ и Секретариатом ООН по поводу организации поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Прямо сейчас, в эти дни Россия ведет плотный диалог с руководством МАГАТЭ, с Секретариатом ООН на предмет того, чтобы делегация МАГАТЭ во главе с его генеральным директором (Рафаэлем) Гросси посетила Запорожскую станцию и осуществила там гарантийное мероприятие в соответствии со своим мандатом. Мы крайне заинтересованы в этом", - сказал Вишневецкий."Я почти уверен, что такие же контакты по поводу посещения Запорожской АЭС ведутся и с Украиной по линии международных организаций. И очень хотелось бы надеяться, что эта миссия МАГАТЭ состоится в самое ближайшее время. Россия, во всяком случае, будет всячески этому содействовать", - указал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, магатэ, оон, запорожская аэс