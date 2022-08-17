https://ria.ru/20220817/zaes-1810314840.html

ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС

ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.08.2022

ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС

Украинские войска обстреляли район Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, руководитель общественного движения "Мы... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:31

2022-08-17T20:31

2022-08-17T23:05

в мире

специальная военная операция на украине

запорожская область

энергодар

херсонская область

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777261772_0:93:2747:1638_1920x0_80_0_0_4491f4d7d6335a1d109015dc4654a46d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было. АЭС продолжает работать в штатном режиме", — сказал он.Ранее сообщалось, что украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области.В городе до этого задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

энергодар

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, запорожская область, энергодар, херсонская область , запорожская аэс