20:31 17.08.2022 (обновлено: 23:05 17.08.2022)
ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС
Представитель ВГА Рогов: ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС, станция не пострадала
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было. АЭС продолжает работать в штатном режиме", — сказал он.
Ранее сообщалось, что украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области.
В городе до этого задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС.
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В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.