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ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.08.2022
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https://ria.ru/20220817/zaes-1810314840.html
ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС
ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.08.2022
ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС
Украинские войска обстреляли район Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, руководитель общественного движения "Мы... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:31
2022-08-17T23:05
в мире
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
херсонская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было. АЭС продолжает работать в штатном режиме", — сказал он.Ранее сообщалось, что украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области.В городе до этого задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, энергодар, херсонская область , запорожская аэс
В мире, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Херсонская область , Запорожская АЭС
20:31 17.08.2022 (обновлено: 23:05 17.08.2022)
 
ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС

Представитель ВГА Рогов: ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС, станция не пострадала

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было. АЭС продолжает работать в штатном режиме", — сказал он.
Ранее сообщалось, что украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области.
В городе до этого задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС.
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В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЭнергодарХерсонская областьЗапорожская АЭС
 
 
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