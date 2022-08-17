https://ria.ru/20220817/zaes-1810276152.html

Генсек НАТО заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на ЗАЭС

Генсек НАТО заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 17.08.2022

Генсек НАТО заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на ЗАЭС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация на Запорожской АЭС "представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта", а также повышает... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:34

2022-08-17T17:34

2022-08-17T17:34

в мире

мария захарова

антониу гутерреш

россия

энергодар

украина

запорожская аэс

оон

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация на Запорожской АЭС "представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта", а также повышает риск возможных инцидентов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что не понимает, почему делегация МАГАТЭ до сих пор не может посетить Запорожскую АЭС, если генсек ООН Антониу Гутерреш сумел организовать свой визит на Украину.По ее словам, на ЗАЭС "представителей МАГАТЭ заждались, причём не только персонал Запорожской АЭС, а, мне кажется, уже весь мир - с учётом того, что происходит вокруг этого ядерного объекта, а именно то, что творит киевский режим в отношении безопасности атомной электростанции".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220815/zelenskiy-1809861547.html

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энергодар

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Евгения Нефедова

в мире, мария захарова, антониу гутерреш, россия, энергодар, украина, запорожская аэс, оон, магатэ