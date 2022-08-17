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Генсек НАТО заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 17.08.2022
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Генсек НАТО заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на ЗАЭС
Генсек НАТО заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 17.08.2022
Генсек НАТО заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на ЗАЭС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация на Запорожской АЭС "представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта", а также повышает... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:34
2022-08-17T17:34
в мире
мария захарова
антониу гутерреш
россия
энергодар
украина
запорожская аэс
оон
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация на Запорожской АЭС "представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта", а также повышает риск возможных инцидентов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что не понимает, почему делегация МАГАТЭ до сих пор не может посетить Запорожскую АЭС, если генсек ООН Антониу Гутерреш сумел организовать свой визит на Украину.По ее словам, на ЗАЭС "представителей МАГАТЭ заждались, причём не только персонал Запорожской АЭС, а, мне кажется, уже весь мир - с учётом того, что происходит вокруг этого ядерного объекта, а именно то, что творит киевский режим в отношении безопасности атомной электростанции".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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энергодар
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в мире, мария захарова, антониу гутерреш, россия, энергодар, украина, запорожская аэс, оон, магатэ
В мире, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, Россия, Энергодар, Украина, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
17:34 17.08.2022
 
Генсек НАТО заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на ЗАЭС

Генсек НАТО Столтенберг обеспокоен возможностью аварийной ситуации на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация на Запорожской АЭС "представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта", а также повышает риск возможных инцидентов.
"Это представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта и повышает риск инцидентов, а также ставит под угрозу население Украины, соседних стран и международного сообщества. Необходимо провести экстренную инспекцию со стороны МАГАТЭ и гарантировать вывод всех российских сил", - заявил он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что не понимает, почему делегация МАГАТЭ до сих пор не может посетить Запорожскую АЭС, если генсек ООН Антониу Гутерреш сумел организовать свой визит на Украину.
По ее словам, на ЗАЭС "представителей МАГАТЭ заждались, причём не только персонал Запорожской АЭС, а, мне кажется, уже весь мир - с учётом того, что происходит вокруг этого ядерного объекта, а именно то, что творит киевский режим в отношении безопасности атомной электростанции".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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В миреМария ЗахароваАнтониу ГутеррешРоссияЭнергодарУкраинаЗапорожская АЭСООНМАГАТЭ
 
 
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