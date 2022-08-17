07:34 17.08.2022 (обновлено: 09:01 17.08.2022)
МИД назвал дезинформацией публикации СМИ в США о воровстве энергии с ЗАЭС
МИД назвал дезинформацией публикации WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российский МИД назвал вбросом статью Wall Street Journal, в которой России приписывают хищение энергии с Запорожской АЭС. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД отметили, что американские СМИ продолжают раскручивать маховик дезинформации вокруг ЗАЭС, причем к умозаключениям о "воровстве украинской энергии" авторам помогли прийти украинские чиновники, сотрудники электростанции и некие "независимые международные эксперты" в области ядерной энергетики.
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"Уровень привлекаемых местными пропагандистами сторонних аналитиков вызывает иронию. Одним из таких "специалистов" оказался бывший сотрудник посольства США в Киеве, который приписывает России стремление "аннексировать" энергопотоки, "отрезать" украинских потребителей от ЗАЭС и "выгодно продать" высвободившиеся объемы электроэнергии в условиях роста цен на энергоресурсы", — говорится в комментарии.
Внешнеполитическое ведомство обратило внимание и на несвязность заключений в статье.
"Фантастическое заключение — такая "экспроприация" со стороны России будет дополнительно дестабилизировать ситуацию на энергорынках. Даже беглого ознакомления с этим очередным антироссийским вбросом Wall Street Journal достаточно, чтобы констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания", — добавили в МИД.
Там напомнили, что это украинская армия постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, подвергая риску ядерной катастрофы весь европейский континент. Но находящуюся в тысячах километрах от такой угрозы газету это явно не интересует, сделали вывод дипломаты.
"Россия неоднократно ставила вопрос <…> о немедленном прекращении преступных действий украинских боевиков, призывала к скорейшему направлению миссии МАГАТЭ <…> Несмотря на это, западные кураторы Киева продолжили свою дезинформационную кампанию, выстроенную на недостоверных, необоснованных и противоречащих здравому смыслу утверждениях", — заключили в ведомстве.
В последние недели украинские войска регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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