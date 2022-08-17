https://ria.ru/20220817/zaes-1810132039.html

МИД назвал дезинформацией публикации СМИ в США о воровстве энергии с ЗАЭС

МИД назвал дезинформацией публикации СМИ в США о воровстве энергии с ЗАЭС - РИА Новости, 17.08.2022

МИД назвал дезинформацией публикации СМИ в США о воровстве энергии с ЗАЭС

Российский МИД назвал вбросом статью Wall Street Journal, в которой России приписывают хищение энергии с Запорожской АЭС. Об этом говорится в комментарии,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T07:34

2022-08-17T07:34

2022-08-17T09:01

россия

сша

украина

запорожская аэс

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457230_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_4a8548120722ba3e527997d2ac8735fd.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российский МИД назвал вбросом статью Wall Street Journal, в которой России приписывают хищение энергии с Запорожской АЭС. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.В МИД отметили, что американские СМИ продолжают раскручивать маховик дезинформации вокруг ЗАЭС, причем к умозаключениям о "воровстве украинской энергии" авторам помогли прийти украинские чиновники, сотрудники электростанции и некие "независимые международные эксперты" в области ядерной энергетики."Уровень привлекаемых местными пропагандистами сторонних аналитиков вызывает иронию. Одним из таких "специалистов" оказался бывший сотрудник посольства США в Киеве, который приписывает России стремление "аннексировать" энергопотоки, "отрезать" украинских потребителей от ЗАЭС и "выгодно продать" высвободившиеся объемы электроэнергии в условиях роста цен на энергоресурсы", — говорится в комментарии.Внешнеполитическое ведомство обратило внимание и на несвязность заключений в статье."Фантастическое заключение — такая "экспроприация" со стороны России будет дополнительно дестабилизировать ситуацию на энергорынках. Даже беглого ознакомления с этим очередным антироссийским вбросом Wall Street Journal достаточно, чтобы констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания", — добавили в МИД.Там напомнили, что это украинская армия постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, подвергая риску ядерной катастрофы весь европейский континент. Но находящуюся в тысячах километрах от такой угрозы газету это явно не интересует, сделали вывод дипломаты."Россия неоднократно ставила вопрос <…> о немедленном прекращении преступных действий украинских боевиков, призывала к скорейшему направлению миссии МАГАТЭ <…> Несмотря на это, западные кураторы Киева продолжили свою дезинформационную кампанию, выстроенную на недостоверных, необоснованных и противоречащих здравому смыслу утверждениях", — заключили в ведомстве.В последние недели украинские войска регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220816/zaes-1810111787.html

https://ria.ru/20220816/zaes-1809875393.html

https://ria.ru/20220813/zaes-1809311646.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, запорожская аэс, магатэ