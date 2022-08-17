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Курс юаня к доллару упал до минимального за три месяца значения

Курс юаня к доллару упал до минимального за три месяца значения - РИА Новости, 17.08.2022

Курс юаня к доллару упал до минимального за три месяца значения

Народный банк Китая после крупных вспышек коронавирусной инфекции в нескольких провинциях понизил курс юаня к доллару до 6,7863 — минимального показателя за... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T06:52

2022-08-17T06:52

2022-08-17T07:07

экономика

китай

шанхай

центральный банк китая

юань

хайнань

доллар

сша

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ПЕКИН, 17 авг — РИА Новости. Народный банк Китая после крупных вспышек коронавирусной инфекции в нескольких провинциях понизил курс юаня к доллару до 6,7863 — минимального показателя за последние три месяца, следует из заявления на сайте ЦБ КНР.Средний обменный курс юаня к доллару в среду упал на 133 базисных пункта, а днем ранее — на 320. Курс в среду стал самым низким с 16 мая этого года, когда он остановился на отметке в 6,7871.ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт. В мае на фоне улучшений эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, а с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов.Пекин в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявил о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.В последние недели в разных регионах КНР возникли крупные вспышки COVID-19, сильнее других пострадали островная курортная провинция Хайнань и Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе страны, за минувшие сутки в Китае выявили 637 подтвержденных случаев заражения и 2399 бессимптомных носителей. Всего за время пандемии в республике выявили 236 898 случаев заражения коронавирусом, 5226 человек от болезни скончались.

https://ria.ru/20220817/dollar-1810118377.html

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экономика, китай, шанхай, центральный банк китая, юань, хайнань, доллар, сша