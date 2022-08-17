https://ria.ru/20220817/wildberries-1810207400.html

Роспотребнадзор: переименование Wildberries не нарушило права потребителей

Роспотребнадзор: переименование Wildberries не нарушило права потребителей - РИА Новости, 17.08.2022

Роспотребнадзор: переименование Wildberries не нарушило права потребителей

Временная смена названия маркетплейса Wildberries на "Ягодки" не нарушает права потребителей и не создает для них никаких рисков, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:47

2022-08-17T13:47

2022-08-17T13:47

wildberries

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Временная смена названия маркетплейса Wildberries на "Ягодки" не нарушает права потребителей и не создает для них никаких рисков, заявил РИА Новости заместитель руководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.В понедельник маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Позже компания сообщила, что информацию о возможной смене названия площадки не подтверждает, но и не опровергает, а появившееся на сайте обновление назвала частью маркетинговой акции. Во вторник компания вернулась к своему прежнему названию."Если в рамках указанных маркетинговых акций не происходило изменение условий договора (оферты), размещенной на сайте маркетплейса (а в данном случае таких изменений не было зафиксировано и соответствующих жалоб от потребителей не поступало), то отсутствуют юридические последствия для покупателей, создающие какие-либо риски", - сказал Пучковский.

https://ria.ru/20220817/wildberries-1810180113.html

россия

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

wildberries, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)