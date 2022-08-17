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Роспотребнадзор: переименование Wildberries не нарушило права потребителей - РИА Новости, 17.08.2022
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Роспотребнадзор: переименование Wildberries не нарушило права потребителей
Роспотребнадзор: переименование Wildberries не нарушило права потребителей - РИА Новости, 17.08.2022
Роспотребнадзор: переименование Wildberries не нарушило права потребителей
Временная смена названия маркетплейса Wildberries на "Ягодки" не нарушает права потребителей и не создает для них никаких рисков, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:47
2022-08-17T13:47
wildberries
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Временная смена названия маркетплейса Wildberries на "Ягодки" не нарушает права потребителей и не создает для них никаких рисков, заявил РИА Новости заместитель руководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.В понедельник маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Позже компания сообщила, что информацию о возможной смене названия площадки не подтверждает, но и не опровергает, а появившееся на сайте обновление назвала частью маркетинговой акции. Во вторник компания вернулась к своему прежнему названию."Если в рамках указанных маркетинговых акций не происходило изменение условий договора (оферты), размещенной на сайте маркетплейса (а в данном случае таких изменений не было зафиксировано и соответствующих жалоб от потребителей не поступало), то отсутствуют юридические последствия для покупателей, создающие какие-либо риски", - сказал Пучковский.
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wildberries, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Wildberries, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
13:47 17.08.2022
 
Роспотребнадзор: переименование Wildberries не нарушило права потребителей

Роспотребнадзор: переименование Wildberries в "Ягодки" не нарушило права потребителей

© РИА НовостиГлавная страница сайта wildberries.ru "Ягодки" на экране монитора
Главная страница сайта wildberries.ru Ягодки на экране монитора - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости
Главная страница сайта wildberries.ru "Ягодки" на экране монитора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Временная смена названия маркетплейса Wildberries на "Ягодки" не нарушает права потребителей и не создает для них никаких рисков, заявил РИА Новости заместитель руководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.
В понедельник маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Позже компания сообщила, что информацию о возможной смене названия площадки не подтверждает, но и не опровергает, а появившееся на сайте обновление назвала частью маркетинговой акции. Во вторник компания вернулась к своему прежнему названию.
"Если в рамках указанных маркетинговых акций не происходило изменение условий договора (оферты), размещенной на сайте маркетплейса (а в данном случае таких изменений не было зафиксировано и соответствующих жалоб от потребителей не поступало), то отсутствуют юридические последствия для покупателей, создающие какие-либо риски", - сказал Пучковский.
Пункт выдачи Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 12:10
Wildberries опроверг информацию об утечке данных клиентов
 
WildberriesРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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