https://ria.ru/20220817/wildberries-1810180113.html

Wildberries опроверг информацию об утечке данных клиентов

Wildberries опроверг информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 17.08.2022

Wildberries опроверг информацию об утечке данных клиентов

Маркетплейс Wildberries опроверг РИА Новости информацию об утечке данных его пользователей, назвав ее фейком. Роскомнадзор со своей стороны сообщил, что... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:10

2022-08-17T12:10

2022-08-17T12:24

общество

wildberries

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries опроверг РИА Новости информацию об утечке данных его пользователей, назвав ее фейком. Роскомнадзор со своей стороны сообщил, что запросил у компании информацию о возможной утечке персональных данных клиентов.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в открытый доступ попала полная база данных клиентов Wildberries. Заявлялось, что туда входят данные клиентов, номер карты, электронная почта, информация о последних трех заказах и сумма выкупа товара."Роскомнадзор направил в Wildberries запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20220720/informatsiya-1803604748.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, wildberries, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)