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Wildberries опроверг информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 17.08.2022
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Wildberries опроверг информацию об утечке данных клиентов
Wildberries опроверг информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 17.08.2022
Wildberries опроверг информацию об утечке данных клиентов
Маркетплейс Wildberries опроверг РИА Новости информацию об утечке данных его пользователей, назвав ее фейком. Роскомнадзор со своей стороны сообщил, что... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:10
2022-08-17T12:24
общество
wildberries
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries опроверг РИА Новости информацию об утечке данных его пользователей, назвав ее фейком. Роскомнадзор со своей стороны сообщил, что запросил у компании информацию о возможной утечке персональных данных клиентов.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в открытый доступ попала полная база данных клиентов Wildberries. Заявлялось, что туда входят данные клиентов, номер карты, электронная почта, информация о последних трех заказах и сумма выкупа товара."Роскомнадзор направил в Wildberries запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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общество, wildberries, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Wildberries, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
12:10 17.08.2022 (обновлено: 12:24 17.08.2022)
 
Wildberries опроверг информацию об утечке данных клиентов

Маркетплейс Wildberries назвал информацию об утечке данных клиентов фейком

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries
Пункт выдачи Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пункт выдачи Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries опроверг РИА Новости информацию об утечке данных его пользователей, назвав ее фейком. Роскомнадзор со своей стороны сообщил, что запросил у компании информацию о возможной утечке персональных данных клиентов.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в открытый доступ попала полная база данных клиентов Wildberries. Заявлялось, что туда входят данные клиентов, номер карты, электронная почта, информация о последних трех заказах и сумма выкупа товара.
"В Wildberries не было "утечек", данные пользователей надежно защищены нашими ИТ-системами", - заявили в пресс-службе компании, назвав сведения о якобы произошедшей утечке "заведомо ложными".
"Роскомнадзор направил в Wildberries запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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ОбществоWildberriesРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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