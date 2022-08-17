https://ria.ru/20220817/vyplaty-1810205683.html

Эксперт назвал выплаты в миллион рублей за третьего ребенка недостаточными

Эксперт назвал выплаты в миллион рублей за третьего ребенка недостаточными - РИА Новости, 17.08.2022

Эксперт назвал выплаты в миллион рублей за третьего ребенка недостаточными

Идея выплаты при рождении третьего ребенка неплоха, но ее предлагаемый размер – 1 миллион рублей – мал для того, чтобы семья могла чувствовать себя уверенно,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:39

2022-08-17T13:39

2022-08-17T16:41

общество

россия

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демография

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Идея выплаты при рождении третьего ребенка неплоха, но ее предлагаемый размер – 1 миллион рублей – мал для того, чтобы семья могла чувствовать себя уверенно, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.Ранее газета "Известия" писала, что Общественная палата направила в рабочую группу Госсовета предложение ввести "многодетный капитал" - выплату в 1 миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Также предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения.Эксперт напомнил, что программа материнского капитала в России была нужна, чтобы снизить время рождения первого ребенка и увеличить возможность рождения второго. По его словам, сейчас с учетом, что число женщин фертильного возраста сокращается, выходить из демографической ямы можно только при условии формирования в общественном сознании культуры многодетности."Что касается миллионной выплаты, в принципе идея неплохая - за третьего ребенка платить миллион, но надо понимать, что в нынешних условиях это уже не просто мало, а катастрофически мало. Потому что миллион - это не та сумма, которая позволит семье, особенно имеющей трех детей, чувствовать себя уверенно", - заявил Сафонов.Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко рассказал РИА Новости, что инициатива о многодетном семейном капитале в 1 миллион рублей при рождении третьего ребенка обсуждается давно и основана на успешном региональном опыте. В частности, опыт Сахалинской области показал, что существенная поддержка рождения третьего ребенка позволяет быстро повысить рождаемость до уровня воспроизводства населения. По его словам, предложения с проектом "многодетного семейного капитала" направлены в комиссию Госсовета по направлению "Социальная политика"."Репродуктивный потенциал женщин старше 30 лет сегодня значительно превышает репродуктивный потенциал женщин младше 30 лет. Мы считаем, что этот потенциал необходимо использовать сейчас, не откладывать на потом, ожидая результатов пилотного проекта. Нам необходимо максимально использовать момент, чтобы перезагрузить демографическую политику, выйти из пике рождаемости, в которое мы вошли, начиная с 2016 года", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20220815/putin-1809865989.html

https://ria.ru/20220804/matkapital-1807142618.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, дети, демография