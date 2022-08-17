Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал выплаты в миллион рублей за третьего ребенка недостаточными - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/vyplaty-1810205683.html
Эксперт назвал выплаты в миллион рублей за третьего ребенка недостаточными
Эксперт назвал выплаты в миллион рублей за третьего ребенка недостаточными - РИА Новости, 17.08.2022
Эксперт назвал выплаты в миллион рублей за третьего ребенка недостаточными
Идея выплаты при рождении третьего ребенка неплоха, но ее предлагаемый размер – 1 миллион рублей – мал для того, чтобы семья могла чувствовать себя уверенно,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:39
2022-08-17T16:41
общество
россия
дети
демография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Идея выплаты при рождении третьего ребенка неплоха, но ее предлагаемый размер – 1 миллион рублей – мал для того, чтобы семья могла чувствовать себя уверенно, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.Ранее газета "Известия" писала, что Общественная палата направила в рабочую группу Госсовета предложение ввести "многодетный капитал" - выплату в 1 миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Также предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения.Эксперт напомнил, что программа материнского капитала в России была нужна, чтобы снизить время рождения первого ребенка и увеличить возможность рождения второго. По его словам, сейчас с учетом, что число женщин фертильного возраста сокращается, выходить из демографической ямы можно только при условии формирования в общественном сознании культуры многодетности."Что касается миллионной выплаты, в принципе идея неплохая - за третьего ребенка платить миллион, но надо понимать, что в нынешних условиях это уже не просто мало, а катастрофически мало. Потому что миллион - это не та сумма, которая позволит семье, особенно имеющей трех детей, чувствовать себя уверенно", - заявил Сафонов.Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко рассказал РИА Новости, что инициатива о многодетном семейном капитале в 1 миллион рублей при рождении третьего ребенка обсуждается давно и основана на успешном региональном опыте. В частности, опыт Сахалинской области показал, что существенная поддержка рождения третьего ребенка позволяет быстро повысить рождаемость до уровня воспроизводства населения. По его словам, предложения с проектом "многодетного семейного капитала" направлены в комиссию Госсовета по направлению "Социальная политика"."Репродуктивный потенциал женщин старше 30 лет сегодня значительно превышает репродуктивный потенциал женщин младше 30 лет. Мы считаем, что этот потенциал необходимо использовать сейчас, не откладывать на потом, ожидая результатов пилотного проекта. Нам необходимо максимально использовать момент, чтобы перезагрузить демографическую политику, выйти из пике рождаемости, в которое мы вошли, начиная с 2016 года", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20220815/putin-1809865989.html
https://ria.ru/20220804/matkapital-1807142618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дети, демография
Общество, Россия, Дети, Демография
13:39 17.08.2022 (обновлено: 16:41 17.08.2022)
 
Эксперт назвал выплаты в миллион рублей за третьего ребенка недостаточными

Эксперт Сафонов назвал выплату миллиона рублей за рождение третьего ребенка недостаточной

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Идея выплаты при рождении третьего ребенка неплоха, но ее предлагаемый размер – 1 миллион рублей – мал для того, чтобы семья могла чувствовать себя уверенно, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Ранее газета "Известия" писала, что Общественная палата направила в рабочую группу Госсовета предложение ввести "многодетный капитал" - выплату в 1 миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Также предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 22:32
Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"
Эксперт напомнил, что программа материнского капитала в России была нужна, чтобы снизить время рождения первого ребенка и увеличить возможность рождения второго. По его словам, сейчас с учетом, что число женщин фертильного возраста сокращается, выходить из демографической ямы можно только при условии формирования в общественном сознании культуры многодетности.
"Что касается миллионной выплаты, в принципе идея неплохая - за третьего ребенка платить миллион, но надо понимать, что в нынешних условиях это уже не просто мало, а катастрофически мало. Потому что миллион - это не та сумма, которая позволит семье, особенно имеющей трех детей, чувствовать себя уверенно", - заявил Сафонов.
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко рассказал РИА Новости, что инициатива о многодетном семейном капитале в 1 миллион рублей при рождении третьего ребенка обсуждается давно и основана на успешном региональном опыте. В частности, опыт Сахалинской области показал, что существенная поддержка рождения третьего ребенка позволяет быстро повысить рождаемость до уровня воспроизводства населения. По его словам, предложения с проектом "многодетного семейного капитала" направлены в комиссию Госсовета по направлению "Социальная политика".
"Репродуктивный потенциал женщин старше 30 лет сегодня значительно превышает репродуктивный потенциал женщин младше 30 лет. Мы считаем, что этот потенциал необходимо использовать сейчас, не откладывать на потом, ожидая результатов пилотного проекта. Нам необходимо максимально использовать момент, чтобы перезагрузить демографическую политику, выйти из пике рождаемости, в которое мы вошли, начиная с 2016 года", - отметил эксперт.
Девочка в детском саду - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 09:53
Маткапитал разрешили использовать для оплаты образования от ИП
 
ОбществоРоссияДетиДемография
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала