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В Госдуме поддержали предложение о выплате миллиона рублей многодетным - РИА Новости, 17.08.2022
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В Госдуме поддержали предложение о выплате миллиона рублей многодетным
В Госдуме поддержали предложение о выплате миллиона рублей многодетным - РИА Новости, 17.08.2022
В Госдуме поддержали предложение о выплате миллиона рублей многодетным
Первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия") заявила РИА Новости, что поддерживает предложение о выплате одного... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:52
2022-08-17T13:52
россия
общество
госдума рф
татьяна буцкая
единая россия
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия") заявила РИА Новости, что поддерживает предложение о выплате одного миллиона рублей при рождении третьего ребенка.Ранее газета "Известия" писала, что Общественная палата направила в рабочую группу Госсовета предложение ввести "многодетный капитал" - выплату в 1 миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Также предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения."Вы знаете, я за любую поддержку, потому что сейчас демография у нас находится в очень сложном положении. Год назад президент назвал положение в демографии катастрофическим. То есть любая поддержка семье нужна и важна", - сказала она.При этом, она уточнила, что помощь должна носить конкретный характер."Любая поддержка должна быть конкретно направлена. Сейчас есть карты детские, на которые переводятся бюджетные деньги, для покупки детских товаров… Не просто дать денег, а дать денег на то, что нужно", - добавила она.Парламентарий отметила, что на данный момент также находится в разработке законопроект о возможности получения декретных выплат с нескольких мест работы при условии, что размер выплаты не превышает максимально допустимый."Если женщина официально работает на нескольких работах, при этом у нее на одной работе зарплата небольшая и на другой работе зарплата небольшая, но когда она выходит в декрет - декретные (выплаты – ред.) можно получать только с одного места работы, но при этом у нее не получается получать выше выплаты, сейчас максимальная выплата около 30 тысяч рублей. У нее, допустим, была небольшая зарплата, и она с одного места работы может получить около 15 тысяч - почему бы ей не разрешить получать выплаты с двух официальных мест работы, пока эта сумма не превысит максимальный размер. Такие законопроекты у нас уже есть, мы их сейчас дорабатываем", - резюмировала она.
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россия, общество, госдума рф, татьяна буцкая, единая россия
Россия, Общество, Госдума РФ, Татьяна Буцкая, Единая Россия
13:52 17.08.2022
 
В Госдуме поддержали предложение о выплате миллиона рублей многодетным

В Госдуме поддержали предложение о выплате миллиона рублей при рождении третьего ребенка

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия") заявила РИА Новости, что поддерживает предложение о выплате одного миллиона рублей при рождении третьего ребенка.
Ранее газета "Известия" писала, что Общественная палата направила в рабочую группу Госсовета предложение ввести "многодетный капитал" - выплату в 1 миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Также предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения.
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"Вы знаете, я за любую поддержку, потому что сейчас демография у нас находится в очень сложном положении. Год назад президент назвал положение в демографии катастрофическим. То есть любая поддержка семье нужна и важна", - сказала она.
При этом, она уточнила, что помощь должна носить конкретный характер.
"Любая поддержка должна быть конкретно направлена. Сейчас есть карты детские, на которые переводятся бюджетные деньги, для покупки детских товаров… Не просто дать денег, а дать денег на то, что нужно", - добавила она.
Парламентарий отметила, что на данный момент также находится в разработке законопроект о возможности получения декретных выплат с нескольких мест работы при условии, что размер выплаты не превышает максимально допустимый.
"Если женщина официально работает на нескольких работах, при этом у нее на одной работе зарплата небольшая и на другой работе зарплата небольшая, но когда она выходит в декрет - декретные (выплаты – ред.) можно получать только с одного места работы, но при этом у нее не получается получать выше выплаты, сейчас максимальная выплата около 30 тысяч рублей. У нее, допустим, была небольшая зарплата, и она с одного места работы может получить около 15 тысяч - почему бы ей не разрешить получать выплаты с двух официальных мест работы, пока эта сумма не превысит максимальный размер. Такие законопроекты у нас уже есть, мы их сейчас дорабатываем", - резюмировала она.
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