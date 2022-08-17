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Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП, рассказал источник
Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП, рассказал источник - РИА Новости, 17.08.2022
Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП, рассказал источник
Минэкономразвития улучшило оценку спада экономики России на этот год до 4,2 процента, на следующий год — ухудшило до 2,7 процента, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T00:14
2022-08-17T00:14
2022-08-17T00:30
экономика
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Минэкономразвития улучшило оценку спада экономики России на этот год до 4,2 процента, на следующий год — ухудшило до 2,7 процента, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с процессом обсуждения проекта прогноза министерства.По информации собеседника журналистов, ведомство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.Он подчеркнул, что резкого обвала, который весной текущего года прогнозировали многие аналитики, удалось избежать."Траектория (спада. — Прим. ред.) значительно более плавная, что позволяет экономике адаптироваться к происходящим изменениям. Но при этом в следующем году тоже ожидается некоторый спад, и это связано и с объективными факторами, и со статистическим эффектом, потому что первый квартал этого года у нас был очень высокий — по всем показателям", — добавил собеседник журналистов.Нижняя точка спада, указал чиновник, придется на конец первого — начало второго квартала 2023 года. Он отметил, что в министерстве экономического развития кроме базового варианта прогноза подготовлены также оптимистический и пессимистический, при этом базовый сценарий оценивается как "разумный и реалистичный".Исходя из проекта прогноза, в 2024 году рост ВВП составит 3,7 процента, в 2025 году — 2,6 процента. По расчетам Минэкономразвития, добавил источник, выход российской экономики на докризисный уровень произойдет к концу 2025 года.Весной Минэкономразвития прогнозировало, что спад внутреннего валового продукта в 2022 году составит 7,8 процента, а в 2023 году замедлится до 0,7 процента. Летом глава министерства Максим Решетников не раз говорил, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти весной, и спад по итогам года окажется меньше прежних прогнозов.
https://ria.ru/20220817/investitsii-1810118029.html
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экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
00:14 17.08.2022 (обновлено: 00:30 17.08.2022)
Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП, рассказал источник
Минэкономразвития улучшило оценку спада экономики России на текущий год до 4,2 процента