https://ria.ru/20220817/vvp-1810118497.html

Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП, рассказал источник

Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП, рассказал источник - РИА Новости, 17.08.2022

Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП, рассказал источник

Минэкономразвития улучшило оценку спада экономики России на этот год до 4,2 процента, на следующий год — ухудшило до 2,7 процента, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T00:14

2022-08-17T00:14

2022-08-17T00:30

экономика

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Минэкономразвития улучшило оценку спада экономики России на этот год до 4,2 процента, на следующий год — ухудшило до 2,7 процента, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с процессом обсуждения проекта прогноза министерства.По информации собеседника журналистов, ведомство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.Он подчеркнул, что резкого обвала, который весной текущего года прогнозировали многие аналитики, удалось избежать."Траектория (спада. — Прим. ред.) значительно более плавная, что позволяет экономике адаптироваться к происходящим изменениям. Но при этом в следующем году тоже ожидается некоторый спад, и это связано и с объективными факторами, и со статистическим эффектом, потому что первый квартал этого года у нас был очень высокий — по всем показателям", — добавил собеседник журналистов.Нижняя точка спада, указал чиновник, придется на конец первого — начало второго квартала 2023 года. Он отметил, что в министерстве экономического развития кроме базового варианта прогноза подготовлены также оптимистический и пессимистический, при этом базовый сценарий оценивается как "разумный и реалистичный".Исходя из проекта прогноза, в 2024 году рост ВВП составит 3,7 процента, в 2025 году — 2,6 процента. По расчетам Минэкономразвития, добавил источник, выход российской экономики на докризисный уровень произойдет к концу 2025 года.Весной Минэкономразвития прогнозировало, что спад внутреннего валового продукта в 2022 году составит 7,8 процента, а в 2023 году замедлится до 0,7 процента. Летом глава министерства Максим Решетников не раз говорил, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти весной, и спад по итогам года окажется меньше прежних прогнозов.

https://ria.ru/20220817/investitsii-1810118029.html

https://ria.ru/20220817/bezrabotitsa-1810117883.html

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экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)