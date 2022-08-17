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Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией - РИА Новости, 17.08.2022
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Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией
Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией - РИА Новости, 17.08.2022
Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:22
2022-08-17T18:27
россия
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества с РФ до 2025 года, документ в том числе предусматривает организацию совместных производств вооружений, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 17 августа", - говорится в сообщении пресс-службы.По ее данным, Лукашенко уполномочил государственный военно-промышленный комитет республики на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности."Программа военно-технического сотрудничества Беларуси и России до 2025 года предусматривает реализацию ряда мероприятий, в том числе проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения", - пояснили в пресс-службе.Там подчеркнули, что "предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, поставки продукции, услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран".
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россия, александр лукашенко, белоруссия
Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия
18:22 17.08.2022 (обновлено: 18:27 17.08.2022)
 
Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией

Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией до 2025 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества с РФ до 2025 года, документ в том числе предусматривает организацию совместных производств вооружений, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 17 августа", - говорится в сообщении пресс-службы.
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По ее данным, Лукашенко уполномочил государственный военно-промышленный комитет республики на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности.
"Программа военно-технического сотрудничества Беларуси и России до 2025 года предусматривает реализацию ряда мероприятий, в том числе проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения", - пояснили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что "предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, поставки продукции, услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран".
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