https://ria.ru/20220817/vts-1810292047.html

Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией

Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией - РИА Новости, 17.08.2022

Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:22

2022-08-17T18:22

2022-08-17T18:27

россия

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества с РФ до 2025 года, документ в том числе предусматривает организацию совместных производств вооружений, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 17 августа", - говорится в сообщении пресс-службы.По ее данным, Лукашенко уполномочил государственный военно-промышленный комитет республики на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности."Программа военно-технического сотрудничества Беларуси и России до 2025 года предусматривает реализацию ряда мероприятий, в том числе проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения", - пояснили в пресс-службе.Там подчеркнули, что "предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, поставки продукции, услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран".

https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807152021.html

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россия, александр лукашенко, белоруссия