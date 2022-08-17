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Эксперт: большинство стран ВТО не поддерживают обвинения против России - РИА Новости, 17.08.2022
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Эксперт: большинство стран ВТО не поддерживают обвинения против России
Эксперт: большинство стран ВТО не поддерживают обвинения против России - РИА Новости, 17.08.2022
Эксперт: большинство стран ВТО не поддерживают обвинения против России
После начала спецоперации на Украине США пытались вытолкнуть Россию из Всемирной торговой организации (ВТО), но для этого нужен консенсус, а большинство членов... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:59
2022-08-17T09:59
экономика
россия
украина
всемирная торговая организация (вто)
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. После начала спецоперации на Украине США пытались вытолкнуть Россию из Всемирной торговой организации (ВТО), но для этого нужен консенсус, а большинство членов ВТО не поддерживают обвинения Запада в адрес РФ, заявила РИА Новости первый заместитель директора АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" Елена Стоянова."После 24 февраля Вашингтон пытался сделать все возможное, чтобы выдавить Россию из организации. О необходимости этого без конца говорил и Владимир Зеленский. Весной Украина даже направила в ВТО официальную бумагу с призывом к ее членам исключить Россию. Но ничего из данной затеи не вышло, ибо для этого нужен консенсус, а большинство участников ВТО не поддерживают все те обвинения, которые Запад выдвигает в наш адрес",- сказала она.По ее словам, Россия как работала в ВТО, так и продолжает работать. "Причем, не только с дружественными странами, но и с недружественными. Это показала и 12-я Министерская конференция ВТО, которая состоялась в середине июня в штаб-квартире организации в Женеве. Насколько мне известно, ее работа была вполне плодотворной. На ней присутствовала наша делегация во главе с заместителем министра экономического развития Владимиром Ильичевым",- добавила эксперт.При этом она заметила, что покинуть организацию можно легко, но лишь добровольно. "Чтобы начать процесс, достаточно послать в секретариат ВТО по электронной почте соответствующее письмо, и через полгода вы свободны",- заметила Стоянова.
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экономика, россия, украина, всемирная торговая организация (вто), владимир зеленский
Экономика, Россия, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО), Владимир Зеленский
09:59 17.08.2022
 
Эксперт: большинство стран ВТО не поддерживают обвинения против России

Эксперт Стоянова: большинство стран ВТО не поддерживают обвинения Запада против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. После начала спецоперации на Украине США пытались вытолкнуть Россию из Всемирной торговой организации (ВТО), но для этого нужен консенсус, а большинство членов ВТО не поддерживают обвинения Запада в адрес РФ, заявила РИА Новости первый заместитель директора АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" Елена Стоянова.
"После 24 февраля Вашингтон пытался сделать все возможное, чтобы выдавить Россию из организации. О необходимости этого без конца говорил и Владимир Зеленский. Весной Украина даже направила в ВТО официальную бумагу с призывом к ее членам исключить Россию. Но ничего из данной затеи не вышло, ибо для этого нужен консенсус, а большинство участников ВТО не поддерживают все те обвинения, которые Запад выдвигает в наш адрес",- сказала она.
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По ее словам, Россия как работала в ВТО, так и продолжает работать. "Причем, не только с дружественными странами, но и с недружественными. Это показала и 12-я Министерская конференция ВТО, которая состоялась в середине июня в штаб-квартире организации в Женеве. Насколько мне известно, ее работа была вполне плодотворной. На ней присутствовала наша делегация во главе с заместителем министра экономического развития Владимиром Ильичевым",- добавила эксперт.
При этом она заметила, что покинуть организацию можно легко, но лишь добровольно. "Чтобы начать процесс, достаточно послать в секретариат ВТО по электронной почте соответствующее письмо, и через полгода вы свободны",- заметила Стоянова.
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ЭкономикаРоссияУкраинаВсемирная торговая организация (ВТО)Владимир Зеленский
 
 
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