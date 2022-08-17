https://ria.ru/20220817/vto-1810146792.html

Эксперт: большинство стран ВТО не поддерживают обвинения против России

Эксперт: большинство стран ВТО не поддерживают обвинения против России - РИА Новости, 17.08.2022

Эксперт: большинство стран ВТО не поддерживают обвинения против России

После начала спецоперации на Украине США пытались вытолкнуть Россию из Всемирной торговой организации (ВТО), но для этого нужен консенсус, а большинство членов... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T09:59

2022-08-17T09:59

2022-08-17T09:59

экономика

россия

украина

всемирная торговая организация (вто)

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. После начала спецоперации на Украине США пытались вытолкнуть Россию из Всемирной торговой организации (ВТО), но для этого нужен консенсус, а большинство членов ВТО не поддерживают обвинения Запада в адрес РФ, заявила РИА Новости первый заместитель директора АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" Елена Стоянова."После 24 февраля Вашингтон пытался сделать все возможное, чтобы выдавить Россию из организации. О необходимости этого без конца говорил и Владимир Зеленский. Весной Украина даже направила в ВТО официальную бумагу с призывом к ее членам исключить Россию. Но ничего из данной затеи не вышло, ибо для этого нужен консенсус, а большинство участников ВТО не поддерживают все те обвинения, которые Запад выдвигает в наш адрес",- сказала она.По ее словам, Россия как работала в ВТО, так и продолжает работать. "Причем, не только с дружественными странами, но и с недружественными. Это показала и 12-я Министерская конференция ВТО, которая состоялась в середине июня в штаб-квартире организации в Женеве. Насколько мне известно, ее работа была вполне плодотворной. На ней присутствовала наша делегация во главе с заместителем министра экономического развития Владимиром Ильичевым",- добавила эксперт.При этом она заметила, что покинуть организацию можно легко, но лишь добровольно. "Чтобы начать процесс, достаточно послать в секретариат ВТО по электронной почте соответствующее письмо, и через полгода вы свободны",- заметила Стоянова.

https://ria.ru/20220809/isk-1808301359.html

https://ria.ru/20220801/vto-1806409125.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, украина, всемирная торговая организация (вто), владимир зеленский