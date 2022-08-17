https://ria.ru/20220817/vsu-1810206230.html

СМИ: Зеленский хочет сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

СМИ: Зеленский хочет сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022

СМИ: Зеленский хочет сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, сообщает в среду украинский информационно-новостной портал "Телеграф". РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:41

2022-08-17T13:41

2022-08-17T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны украины

владимир зеленский

валерий залужный

алексей резников

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, сообщает в среду украинский информационно-новостной портал "Телеграф"."Глава украинской армии генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту. <…> Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. Кандидатура на его место тоже уже есть", — пишет портал со ссылкой на источники.По данным СМИ, занять место Залужного может нынешний командующий Cухопутными войсками Украины Александр Сырский. Отмечается, что сам главнокомандующий украинскими войсками не очень рад перспективе перейти в Министерство обороны."Нардепы и другие приближенные к Зеленскому люди говорят, что конфликта между офисом президента и Валерием Залужным нет, но президенту не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы Украины", — пишет "Телеграф".На данный момент Министерство обороны Украины возглавляет Алексей Резников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, министерство обороны украины, владимир зеленский, валерий залужный, алексей резников, владимир путин, россия, донбасс