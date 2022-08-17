Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский хочет сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/vsu-1810206230.html
СМИ: Зеленский хочет сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
СМИ: Зеленский хочет сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022
СМИ: Зеленский хочет сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, сообщает в среду украинский информационно-новостной портал "Телеграф". РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:41
2022-08-17T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны украины
владимир зеленский
валерий залужный
алексей резников
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, сообщает в среду украинский информационно-новостной портал "Телеграф"."Глава украинской армии генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту. &lt;…&gt; Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. Кандидатура на его место тоже уже есть", — пишет портал со ссылкой на источники.По данным СМИ, занять место Залужного может нынешний командующий Cухопутными войсками Украины Александр Сырский. Отмечается, что сам главнокомандующий украинскими войсками не очень рад перспективе перейти в Министерство обороны."Нардепы и другие приближенные к Зеленскому люди говорят, что конфликта между офисом президента и Валерием Залужным нет, но президенту не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы Украины", — пишет "Телеграф".На данный момент Министерство обороны Украины возглавляет Алексей Резников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bde246f772698fad6a7fd5446665f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство обороны украины, владимир зеленский, валерий залужный, алексей резников, владимир путин, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны Украины, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Резников, Владимир Путин, Россия, Донбасс
13:41 17.08.2022 (обновлено: 17:44 17.08.2022)
 
СМИ: Зеленский хочет сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

Портал "Телеграф": Зеленский хочет сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, сообщает в среду украинский информационно-новостной портал "Телеграф".
"Глава украинской армии генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту. <…> Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. Кандидатура на его место тоже уже есть", — пишет портал со ссылкой на источники.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:00
США ищут замену Зеленскому
По данным СМИ, занять место Залужного может нынешний командующий Cухопутными войсками Украины Александр Сырский. Отмечается, что сам главнокомандующий украинскими войсками не очень рад перспективе перейти в Министерство обороны.
"Нардепы и другие приближенные к Зеленскому люди говорят, что конфликта между офисом президента и Валерием Залужным нет, но президенту не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы Украины", — пишет "Телеграф".
На данный момент Министерство обороны Украины возглавляет Алексей Резников.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
В ходе "контрнаступления" Киев теряет города
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлексей РезниковВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала