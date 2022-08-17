https://ria.ru/20220817/vsu-1810192841.html

В Соледаре более трети мобилизованных в ВСУ самовольно оставили позиции

В Соледаре более трети мобилизованных в ВСУ самовольно оставили позиции - РИА Новости, 17.08.2022

В Соледаре более трети мобилизованных в ВСУ самовольно оставили позиции

Украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут с позиций под Соледаром и Марьинкой, заявили в Минобороны. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:45

2022-08-17T12:45

2022-08-17T17:56

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

соледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут с позиций под Соледаром и Марьинкой, заявили в Минобороны."В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов", — говорится в сводке.В районе Марьинки из-за больших потерь и нехватки боеприпасов зону боевых действий покинули свыше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.Кроме того, за минувшие сутки российские военные поразили девять пунктов управления ВСУ, в том числе 46-й аэромобильной бригады под Белой Криницей в Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки в ДНР, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева. Удар по железнодорожной станции Калининдорф уничтожил большое число резервистов, а также вооружения и военной техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220816/narusheniya-1809898094.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Самовольно оставили свои подразделения" – Конашенков об отступлении украинских военных с боевых позиций "Самовольно оставили свои подразделения" – Конашенков об отступлении украинских военных с боевых позиций 2022-08-17T12:45 true PT3M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, соледар, вооруженные силы украины