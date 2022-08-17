https://ria.ru/20220817/vsu-1810192841.html
В Соледаре более трети мобилизованных в ВСУ самовольно оставили позиции
В Соледаре более трети мобилизованных в ВСУ самовольно оставили позиции - РИА Новости, 17.08.2022
В Соледаре более трети мобилизованных в ВСУ самовольно оставили позиции
Украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут с позиций под Соледаром и Марьинкой, заявили в Минобороны. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:45
2022-08-17T12:45
2022-08-17T17:56
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
соледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут с позиций под Соледаром и Марьинкой, заявили в Минобороны."В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов", — говорится в сводке.В районе Марьинки из-за больших потерь и нехватки боеприпасов зону боевых действий покинули свыше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.Кроме того, за минувшие сутки российские военные поразили девять пунктов управления ВСУ, в том числе 46-й аэромобильной бригады под Белой Криницей в Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки в ДНР, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева. Удар по железнодорожной станции Калининдорф уничтожил большое число резервистов, а также вооружения и военной техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220816/narusheniya-1809898094.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
соледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Самовольно оставили свои подразделения" – Конашенков об отступлении украинских военных с боевых позиций
"Самовольно оставили свои подразделения" – Конашенков об отступлении украинских военных с боевых позиций
2022-08-17T12:45
true
PT3M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, соледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Соледар, Вооруженные силы Украины
12:45 17.08.2022 (обновлено: 17:56 17.08.2022)
В Соледаре более трети мобилизованных в ВСУ самовольно оставили позиции
В Соледаре более трети мобилизованных в ВСУ граждан самовольно оставили свои подразделения