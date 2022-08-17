https://ria.ru/20220817/vozvrat-1810129106.html

Роспотребнадзор прояснил ситуацию с платными возвратами на Wildberries

Роспотребнадзор прояснил ситуацию с платными возвратами на Wildberries - РИА Новости, 17.08.2022

Роспотребнадзор прояснил ситуацию с платными возвратами на Wildberries

Возврат товаров за определенную плату на маркетплейсах не противоречит закону, если потребитель не заявил о проблемах с качеством, при этом стоимость таких... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T06:08

2022-08-17T06:08

2022-08-17T06:09

общество

россия

покупка

wildberries

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

андрей пучковский

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Возврат товаров за определенную плату на маркетплейсах не противоречит закону, если потребитель не заявил о проблемах с качеством, при этом стоимость таких услуг не регламентируется, но продавец не вправе манипулировать ценой возврата, заведомо завышая ее, заявил РИА Новости заместитель руководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.Ранее сообщалось, компания Wildberries увеличила стоимость возврата крупногабаритного товара до одной тысячи рублей.Он уточнил, что стоимость услуг по возврату не регламентируется, но информация о таких услугах, об их стоимости и порядке оказания должна быть доведена до потребителя своевременно, то есть до того, как условие о платном возврате станет частью сделки по покупке товара."Кроме того, такого рода услуги не должны быть навязанными и продавец товара или его партнеры в виде крупных маркетплейсов не вправе манипулировать ценой возврата, устанавливая стоимость таких услуг по заведомо завышенным ценам", — подчеркнул Пучковский.По его словам, законодательно параметры отнесения товаров к крупногабаритным не установлены.Для снижения числа конфликтов между маркетплейсами и потребителями рекомендуется при покупке товаров обращать внимание на наличие и содержание информации о стоимости доставки, срока хранения в пункте выдачи, стоимости возврата товара, порядке оплаты дополнительных услуг, отметил Пучковский. Кроме того, следует узнать наименование и место нахождения продавца, разместившего свои товары на витрине маркетплейса, гарантийный срок на товар, сведения о возврате товаров и порядке предъявления претензий по качеству.При этом, если вся эта информация не является легкодоступной, лучше воздержаться от покупки на таком сервисе, добавил Пучковский.

https://ria.ru/20220816/wildberries-1809883832.html

https://realty.ria.ru/20220628/ikea-1798633548.html

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общество, россия, покупка, wildberries, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей пучковский