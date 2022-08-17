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Роспотребнадзор прояснил ситуацию с платными возвратами на Wildberries - РИА Новости, 17.08.2022
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Роспотребнадзор прояснил ситуацию с платными возвратами на Wildberries
Роспотребнадзор прояснил ситуацию с платными возвратами на Wildberries - РИА Новости, 17.08.2022
Роспотребнадзор прояснил ситуацию с платными возвратами на Wildberries
Возврат товаров за определенную плату на маркетплейсах не противоречит закону, если потребитель не заявил о проблемах с качеством, при этом стоимость таких... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T06:08
2022-08-17T06:09
общество
россия
покупка
wildberries
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
андрей пучковский
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Возврат товаров за определенную плату на маркетплейсах не противоречит закону, если потребитель не заявил о проблемах с качеством, при этом стоимость таких услуг не регламентируется, но продавец не вправе манипулировать ценой возврата, заведомо завышая ее, заявил РИА Новости заместитель руководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.Ранее сообщалось, компания Wildberries увеличила стоимость возврата крупногабаритного товара до одной тысячи рублей.Он уточнил, что стоимость услуг по возврату не регламентируется, но информация о таких услугах, об их стоимости и порядке оказания должна быть доведена до потребителя своевременно, то есть до того, как условие о платном возврате станет частью сделки по покупке товара."Кроме того, такого рода услуги не должны быть навязанными и продавец товара или его партнеры в виде крупных маркетплейсов не вправе манипулировать ценой возврата, устанавливая стоимость таких услуг по заведомо завышенным ценам", — подчеркнул Пучковский.По его словам, законодательно параметры отнесения товаров к крупногабаритным не установлены.Для снижения числа конфликтов между маркетплейсами и потребителями рекомендуется при покупке товаров обращать внимание на наличие и содержание информации о стоимости доставки, срока хранения в пункте выдачи, стоимости возврата товара, порядке оплаты дополнительных услуг, отметил Пучковский. Кроме того, следует узнать наименование и место нахождения продавца, разместившего свои товары на витрине маркетплейса, гарантийный срок на товар, сведения о возврате товаров и порядке предъявления претензий по качеству.При этом, если вся эта информация не является легкодоступной, лучше воздержаться от покупки на таком сервисе, добавил Пучковский.
https://ria.ru/20220816/wildberries-1809883832.html
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общество, россия, покупка, wildberries, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей пучковский
Общество, Россия, Покупка, Wildberries, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Андрей Пучковский
06:08 17.08.2022 (обновлено: 06:09 17.08.2022)
 
Роспотребнадзор прояснил ситуацию с платными возвратами на Wildberries

Роспотребнадзор: платный возврат на Wildberries законен, но без манипуляции ценами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries
Пункт выдачи Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пункт выдачи Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Возврат товаров за определенную плату на маркетплейсах не противоречит закону, если потребитель не заявил о проблемах с качеством, при этом стоимость таких услуг не регламентируется, но продавец не вправе манипулировать ценой возврата, заведомо завышая ее, заявил РИА Новости заместитель руководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.
Ранее сообщалось, компания Wildberries увеличила стоимость возврата крупногабаритного товара до одной тысячи рублей.
"Сам по себе возврат товаров на возмездной основе не противоречит закону, если потребителем не заявлено, что они имеют проблемы с качеством или их описание содержало недостоверную информацию", — сказал Пучковский.
Он уточнил, что стоимость услуг по возврату не регламентируется, но информация о таких услугах, об их стоимости и порядке оказания должна быть доведена до потребителя своевременно, то есть до того, как условие о платном возврате станет частью сделки по покупке товара.
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"Кроме того, такого рода услуги не должны быть навязанными и продавец товара или его партнеры в виде крупных маркетплейсов не вправе манипулировать ценой возврата, устанавливая стоимость таких услуг по заведомо завышенным ценам", — подчеркнул Пучковский.
По его словам, законодательно параметры отнесения товаров к крупногабаритным не установлены.
Для снижения числа конфликтов между маркетплейсами и потребителями рекомендуется при покупке товаров обращать внимание на наличие и содержание информации о стоимости доставки, срока хранения в пункте выдачи, стоимости возврата товара, порядке оплаты дополнительных услуг, отметил Пучковский. Кроме того, следует узнать наименование и место нахождения продавца, разместившего свои товары на витрине маркетплейса, гарантийный срок на товар, сведения о возврате товаров и порядке предъявления претензий по качеству.
При этом, если вся эта информация не является легкодоступной, лучше воздержаться от покупки на таком сервисе, добавил Пучковский.
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ОбществоРоссияПокупкаWildberriesФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Андрей Пучковский
 
 
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