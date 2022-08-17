https://ria.ru/20220817/vozgoranie-1810182012.html
Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов
Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.08.2022
Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов
Два очага возгорания остаются на месте детонации боеприпасов под Джанкоем в Крыму, пожар планируется ликвидировать к 14.00 в среду, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:18
2022-08-17T12:18
2022-08-17T12:18
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Два очага возгорания остаются на месте детонации боеприпасов под Джанкоем в Крыму, пожар планируется ликвидировать к 14.00 в среду, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."С квадрокоптера смотрели, что там происходит, там есть два тлеющих очага – есть риски возгорания и детонации… До 14.00 планируется поднять вертолет с водой и закончить тушение пожара", - сказал журналистам Аксенов.По его словам, комиссии по оценке ущерба начнут работу в ближайшее время в селах Майское и Азовское в Джанкойском районе Крыма.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220817/vyplata-1810179008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), джанкой
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Джанкой
Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов заявил, что под Джанкоем сохраняются риски возгорания и взрывов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Два очага возгорания остаются на месте детонации боеприпасов под Джанкоем в Крыму, пожар планируется ликвидировать к 14.00 в среду, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"С квадрокоптера смотрели, что там происходит, там есть два тлеющих очага – есть риски возгорания и детонации… До 14.00 планируется поднять вертолет с водой и закончить тушение пожара", - сказал журналистам Аксенов.
По его словам, комиссии по оценке ущерба начнут работу в ближайшее время в селах Майское и Азовское в Джанкойском районе Крыма.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.