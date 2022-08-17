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Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.08.2022
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Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов
Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.08.2022
Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов
Два очага возгорания остаются на месте детонации боеприпасов под Джанкоем в Крыму, пожар планируется ликвидировать к 14.00 в среду, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:18
2022-08-17T12:18
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Два очага возгорания остаются на месте детонации боеприпасов под Джанкоем в Крыму, пожар планируется ликвидировать к 14.00 в среду, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."С квадрокоптера смотрели, что там происходит, там есть два тлеющих очага – есть риски возгорания и детонации… До 14.00 планируется поднять вертолет с водой и закончить тушение пожара", - сказал журналистам Аксенов.По его словам, комиссии по оценке ущерба начнут работу в ближайшее время в селах Майское и Азовское в Джанкойском районе Крыма.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220817/vyplata-1810179008.html
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происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), джанкой
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Джанкой
12:18 17.08.2022
 
Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов заявил, что под Джанкоем сохраняются риски возгорания и взрывов

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Крыму
Сотрудники полиции в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудники полиции в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Два очага возгорания остаются на месте детонации боеприпасов под Джанкоем в Крыму, пожар планируется ликвидировать к 14.00 в среду, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"С квадрокоптера смотрели, что там происходит, там есть два тлеющих очага – есть риски возгорания и детонации… До 14.00 планируется поднять вертолет с водой и закончить тушение пожара", - сказал журналистам Аксенов.
По его словам, комиссии по оценке ущерба начнут работу в ближайшее время в селах Майское и Азовское в Джанкойском районе Крыма.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники МВД РФ возле села Азовское Джанкойского района - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 12:04
Людям, чьи дома пострадали из-за ЧП в Джанкое, выплатят до ста тысяч рублей
 
ПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Джанкой
 
 
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