https://ria.ru/20220817/vozgoranie-1810182012.html

Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов

Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.08.2022

Риски возгорания и взрывов под Джанкоем сохраняются, заявил Аксенов

Два очага возгорания остаются на месте детонации боеприпасов под Джанкоем в Крыму, пожар планируется ликвидировать к 14.00 в среду, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:18

2022-08-17T12:18

2022-08-17T12:18

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Два очага возгорания остаются на месте детонации боеприпасов под Джанкоем в Крыму, пожар планируется ликвидировать к 14.00 в среду, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."С квадрокоптера смотрели, что там происходит, там есть два тлеющих очага – есть риски возгорания и детонации… До 14.00 планируется поднять вертолет с водой и закончить тушение пожара", - сказал журналистам Аксенов.По его словам, комиссии по оценке ущерба начнут работу в ближайшее время в селах Майское и Азовское в Джанкойском районе Крыма.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220817/vyplata-1810179008.html

республика крым

джанкой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), джанкой