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В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе
В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 17.08.2022
В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе
Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе на территории Москвы не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:03
2022-08-17T11:03
2022-08-17T11:03
общество
рязанская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе на территории Москвы не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как ранее рассказали РИА Новости в Рослесхозе, на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города."По результатам проведенных экспресс-анализов проб воздуха, превышений ПДК не зафиксировано", - сказал собеседник в экстренных службах.По его информации, запах действительно может быть связан с крупными лесными пожарами в Рязанской области.
https://ria.ru/20220817/zadymlenie-1810159954.html
рязанская область
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, рязанская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), московская область (подмосковье), москва
Общество, Рязанская область, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Московская область (Подмосковье), Москва
В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе
Экстренные службы: ПДК вредных веществ в Москве не превышена, несмотря на запах гари