https://ria.ru/20220817/vozdukh-1810161900.html

В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе

В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 17.08.2022

В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе

Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе на территории Москвы не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:03

2022-08-17T11:03

2022-08-17T11:03

общество

рязанская область

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе на территории Москвы не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как ранее рассказали РИА Новости в Рослесхозе, на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города."По результатам проведенных экспресс-анализов проб воздуха, превышений ПДК не зафиксировано", - сказал собеседник в экстренных службах.По его информации, запах действительно может быть связан с крупными лесными пожарами в Рязанской области.

https://ria.ru/20220817/zadymlenie-1810159954.html

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, рязанская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), московская область (подмосковье), москва