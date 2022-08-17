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В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 17.08.2022
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В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе
В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 17.08.2022
В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе
Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе на территории Москвы не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:03
2022-08-17T11:03
общество
рязанская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе на территории Москвы не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как ранее рассказали РИА Новости в Рослесхозе, на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города."По результатам проведенных экспресс-анализов проб воздуха, превышений ПДК не зафиксировано", - сказал собеседник в экстренных службах.По его информации, запах действительно может быть связан с крупными лесными пожарами в Рязанской области.
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рязанская область
московская область (подмосковье)
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общество, рязанская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), московская область (подмосковье), москва
Общество, Рязанская область, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Московская область (Подмосковье), Москва
11:03 17.08.2022
 
В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе

Экстренные службы: ПДК вредных веществ в Москве не превышена, несмотря на запах гари

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛаборатория по проверке проб воздуха
Лаборатория по проверке проб воздуха - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Лаборатория по проверке проб воздуха . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе на территории Москвы не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Как ранее рассказали РИА Новости в Рослесхозе, на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города.
"По результатам проведенных экспресс-анализов проб воздуха, превышений ПДК не зафиксировано", - сказал собеседник в экстренных службах.
По его информации, запах действительно может быть связан с крупными лесными пожарами в Рязанской области.
Лес в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 10:54
Власти прокомментировали появление запаха гари в Москве и области
 
ОбществоРязанская областьФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Московская область (Подмосковье)Москва
 
 
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