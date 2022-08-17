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Вакцины против оспы обезьян не на сто процентов эффективны, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 17.08.2022
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Вакцины против оспы обезьян не на сто процентов эффективны, заявили в ВОЗ
Вакцины против оспы обезьян не на сто процентов эффективны, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 17.08.2022
Вакцины против оспы обезьян не на сто процентов эффективны, заявили в ВОЗ
Вакцины против оспы обезьян не обладают 100-процентной эффективностью, люди сами должны снижать риски заражения, заявила глава секретариата по борьбе с оспой... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:01
2022-08-17T18:01
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
европа
воз
оспа обезьян
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ЖЕНЕВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцины против оспы обезьян не обладают 100-процентной эффективностью, люди сами должны снижать риски заражения, заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация разрабатывает планы для проведения исследований, которые страны могли бы использовать для получения данных об эффективности вакцин.По последним данным организации, в 92 странах зарегистрировано уже 35 тысяч случаев оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
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в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, европа, воз, оспа обезьян
В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, Европа, ВОЗ, Оспа обезьян
18:01 17.08.2022
 
Вакцины против оспы обезьян не на сто процентов эффективны, заявили в ВОЗ

Льюис: вакцины против оспы обезьян не обладают стопроцентной эффективностью

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцины против оспы обезьян не обладают 100-процентной эффективностью, люди сами должны снижать риски заражения, заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
"Разработанные или произведенные вакцины не обладают 100-процентной эффективностью. Это напоминает нам о том, что вакцина - не панацея, что каждый человек, который считает себя подверженным риску, должен сократить количество своих половых партнеров, рискованных сексуальных отношений. Следует подождать второй дозы, чтобы вакцина могла дать оптимальную реакцию", - сказала Льюис на пресс-конференции.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация разрабатывает планы для проведения исследований, которые страны могли бы использовать для получения данных об эффективности вакцин.
По последним данным организации, в 92 странах зарегистрировано уже 35 тысяч случаев оспы обезьян.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 16:43
ВОЗ сообщила о 35 тысячах зарегистрированных случаев оспы обезьян в мире
 
В миреЗдоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусЕвропаВОЗОспа обезьян
 
 
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