https://ria.ru/20220817/voz-1810285644.html

Вакцины против оспы обезьян не на сто процентов эффективны, заявили в ВОЗ

Вакцины против оспы обезьян не на сто процентов эффективны, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 17.08.2022

Вакцины против оспы обезьян не на сто процентов эффективны, заявили в ВОЗ

Вакцины против оспы обезьян не обладают 100-процентной эффективностью, люди сами должны снижать риски заражения, заявила глава секретариата по борьбе с оспой... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:01

2022-08-17T18:01

2022-08-17T18:01

в мире

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

европа

воз

оспа обезьян

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ЖЕНЕВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцины против оспы обезьян не обладают 100-процентной эффективностью, люди сами должны снижать риски заражения, заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация разрабатывает планы для проведения исследований, которые страны могли бы использовать для получения данных об эффективности вакцин.По последним данным организации, в 92 странах зарегистрировано уже 35 тысяч случаев оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.

https://ria.ru/20220817/ospa-1810256869.html

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, европа, воз, оспа обезьян