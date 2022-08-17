Вакцины против оспы обезьян не на сто процентов эффективны, заявили в ВОЗ
Льюис: вакцины против оспы обезьян не обладают стопроцентной эффективностью
© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцины против оспы обезьян не обладают 100-процентной эффективностью, люди сами должны снижать риски заражения, заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
"Разработанные или произведенные вакцины не обладают 100-процентной эффективностью. Это напоминает нам о том, что вакцина - не панацея, что каждый человек, который считает себя подверженным риску, должен сократить количество своих половых партнеров, рискованных сексуальных отношений. Следует подождать второй дозы, чтобы вакцина могла дать оптимальную реакцию", - сказала Льюис на пресс-конференции.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация разрабатывает планы для проведения исследований, которые страны могли бы использовать для получения данных об эффективности вакцин.
По последним данным организации, в 92 странах зарегистрировано уже 35 тысяч случаев оспы обезьян.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.