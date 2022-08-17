https://ria.ru/20220817/vnzh-1810209482.html

Премьер Латвии предложил продлевать ВНЖ россиянам в исключительных случаях

Премьер Латвии предложил продлевать ВНЖ россиянам в исключительных случаях - РИА Новости, 17.08.2022

Премьер Латвии предложил продлевать ВНЖ россиянам в исключительных случаях

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предлагает изменить порядок продления видов на жительство гражданам России и продлевать их только в исключительных... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:52

2022-08-17T13:52

2022-08-17T13:52

в мире

латвия

россия

кришьянис кариньш

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предлагает изменить порядок продления видов на жительство гражданам России и продлевать их только в исключительных случаях.Ранее Кариньш заявил, что власти Латвии "концептуально договорились" не продлевать виды на жительство гражданам РФ и ограничить для них въезд в страну по шенгенским визам."Сейчас мы особо рассмотрим вопрос временных видов на жительство. На данный момент ситуация такова, что их можно продлевать, за исключением случаев, когда есть причина, почему этого делать нельзя. Мне кажется, надо бы наоборот - что больше нельзя продлевать, кроме случаев, когда это по каким-либо обстоятельствам необходимо", - сказал Кариньш в эфире Латвийского телевидения.Кариньш напомнил, что с начала российской спецоперации на Украине Латвия практически не выдает визы гражданам России и Белоруссии, "только в редких экстренных случаях".В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.

https://ria.ru/20220814/vizy-1809475650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, латвия, россия, кришьянис кариньш