Премьер Латвии предложил продлевать ВНЖ россиянам в исключительных случаях
Премьер Латвии Кариньш предложил продлевать ВНЖ россиянам лишь в исключительных случаях
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предлагает изменить порядок продления видов на жительство гражданам России и продлевать их только в исключительных случаях.
"Сейчас мы особо рассмотрим вопрос временных видов на жительство. На данный момент ситуация такова, что их можно продлевать, за исключением случаев, когда есть причина, почему этого делать нельзя. Мне кажется, надо бы наоборот - что больше нельзя продлевать, кроме случаев, когда это по каким-либо обстоятельствам необходимо", - сказал Кариньш в эфире Латвийского телевидения.
Кариньш напомнил, что с начала российской спецоперации на Украине Латвия практически не выдает визы гражданам России и Белоруссии, "только в редких экстренных случаях".
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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