https://ria.ru/20220817/vklady-1810032298.html

Ставки упали: что делать с банковскими вкладами

Ставки упали: что делать с банковскими вкладами - РИА Новости, 17.08.2022

Ставки упали: что делать с банковскими вкладами

Доходность по депозитам стремительно снижается. Еще в марте банки предлагали более 20 процентов годовых, сейчас семь — почти в два раза ниже инфляции. Куда... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:00

2022-08-17T08:00

2022-08-17T14:54

экономика

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доходность по депозитам стремительно снижается. Еще в марте банки предлагали более 20 процентов годовых, сейчас семь — почти в два раза ниже инфляции. Куда теперь лучше вкладывать деньги, есть ли более выгодные альтернативы и каковы риски — в материале РИА Новости.Депозитный ажиотажВ конце февраля Банк России поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов из-за резко изменившихся экономических условий. Надо было не допустить обвала национальной валюты и защитить сбережения от инфляции. В марте проценты по вкладам достигли в среднем 21 годовых. Ряд банков предлагал и по 25. Люди массово открывали счета.В итоге за первое полугодие объем средств на депозитах сроком от трех до шести месяцев вырос почти в 14,5 раза — с 812 миллиардов до 11,8 триллиона рублей, до максимума за три с половиной года. Это и рублевые, и валютные вклады, и текущие счета.Однако ситуация стабилизировалась, и ЦБ опустил ставку до восьми. Сокращаются и проценты по вкладам: средний показатель по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках в первой декаде августа упал до 6,83. Выгоднее всего — в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, Россельхозбанке, "Открытии", Райффайзенбанке, Тинькофф-банке, Промсвязьбанке и Совкомбанке. Но доходность ниже инфляции, которая в августе в годовом выражении приблизилась к 15 процентам.НедвижимостьТем не менее не стоит срочно закрывать счета — возможно, вклад удастся пролонгировать на более выгодных условиях. А банки уже готовятся к тому, что люди начнут снимать деньги. Как выяснили в ВТБ, многие планируют инвестировать в недвижимость. Это объяснимо: ипотечные кредиты дешевеют.В Сбербанке и ВТБ ипотека — от 9,9 процента, в Газпромбанке — от 9,5, в Альфа-банке — от 6,8 и 9,89 на первичное и вторичное жилье. В Промсвязьбанке — 9,5 и от 9,7 на первичку и вторичку соответственно, в МКБ — от 9,69 и 9,79.Как рассказал РИА Новости гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, средневзвешенная ставка по ипотеке к концу года ожидается на уровне 6-7 процентов.Кроме того, сейчас действуют программы субсидирования: дальневосточная, семейная, сельская и льготная, а также профессиональные — для военнослужащих и IT-специалистов. По мнению экспертов, покупка квартиры в новостройке по такой ипотеке — одна из наиболее безрисковых альтернатив высокодоходным вкладам.Впрочем, если речь идет о покупке недвижимости в инвестиционных целях, нужно смотреть на динамику рынка. Недвижимость в России падает в цене: за последние три месяца ее стоимость рухнула на 4% на фоне увеличенной инфляции, отмечает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин"Во многом здесь играет роль сезонность, обычно недвижимость летом (кроме курортов) падает в цене в связи с отпусками. Безусловно, падение дальше остановится, но в связи с ситуацией на Украине, вероятность дальнейшего падения из-за снижения доходов населения достаточно большая. С горизонтом 3-4 года, вероятнее всего, мы увидим снижение стоимости жилья (кроме крупных мегаполисов и курортных городов)", - предполагает эксперт.Облигации федерального займаЕсть и другие варианты, в том числе ценные бумаги. Но здесь важно учитывать риски. Безопаснее всего — государственные облигации.Так, доходными (7-8,5 процентов годовых) и достаточно надежными считаются облигации федерального займа — ОФЗ. Прибыль здесь возникает в результате роста стоимости и выплаты купона (процента за пользование займом).Поскольку заемщиком выступает государство, с ОФЗ риски минимальные.Он выделяет три наиболее выгодных выпуска: ОФЗ 26228 с доходностью к погашению 8,63 процента, ОФЗ 26226 — 8,03 процента и ОФЗ 26229 — 7,86 процента.Если открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), помимо купонного дохода по облигациям, получите и налоговый вычет в 13 процентов от внесенной суммы. То есть за первый год доходность составит 21-22 процентов годовых: процент купонного дохода плюс 13 процентов вычета, добавляет эксперт. Но имейте в виду, что стоимость облигации порой снижается. Обычно — при поднятии ключевой ставки Банком России.Корпоративные облигацииУ корпоративных облигаций выше доходность, однако и рисков больше. Аналитики рекомендуют бумаги наиболее стабильных российских компаний, хотя в любом случае все надо тщательно рассчитать: оценить предлагаемую премию и риск относительно финансовой устойчивости эмитента и его перспектив.Это вариант для тех, кто готов вкладываться на срок от трех лет, так как ВВП в России, по общему мнению, вернется к росту не раньше 2025-го.Если брать облигации на ИИС, также полагается до 13 процентов от взноса в виде налогового вычета или освобождение от налогов на доход по этим бумагам.ДрагметаллыЕще один вариант — золото: инвестиционные монеты, биржевые индексы (ETF), обезличенные металлические счета или акции золотодобывающих компаний. Драгметалл менее подвержен колебаниям финансового рынка.К тому же с 1 марта при покупке слитков банки не взимают НДС в 20 процентов. Доходность здесь предсказать сложно. "Традиционный защитный актив, золото (в виде металлических счетов или как контракт на финансовом рынке) существенно подешевело (около 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию) после пика в марте (тогда мера веса стоила более двух тысяч). Если пойдет в рост, это сулит неплохую прибыль", — говорит Валерий Полховский, аналитик Forex Club.Однако в случае с физическим золотом нужно учитывать издержки, напоминают эксперты. Во-первых — значительная разница банковского курса между покупкой и продажей. Во-вторых — затраты на хранение. Поэтому необходимо заранее просчитать все плюсы и минусы.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802468537.html

https://realty.ria.ru/20220815/ipoteka-1809580808.html

https://ria.ru/20220806/banki-1807610670.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/dragmetall-1807218716.html

https://ria.ru/20220722/stavka-1804350309.html

россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, ипотека, россия, втб, сбербанк россии, газпромбанк, кредиты, инфляция, центральный банк рф (цб рф)