https://ria.ru/20220817/vklady-1810032298.html
Ставки упали: что делать с банковскими вкладами
Ставки упали: что делать с банковскими вкладами - РИА Новости, 17.08.2022
Ставки упали: что делать с банковскими вкладами
Доходность по депозитам стремительно снижается. Еще в марте банки предлагали более 20 процентов годовых, сейчас семь — почти в два раза ниже инфляции. Куда... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:00
2022-08-17T08:00
2022-08-17T14:54
экономика
ипотека
россия
втб
сбербанк россии
газпромбанк
кредиты
инфляция
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доходность по депозитам стремительно снижается. Еще в марте банки предлагали более 20 процентов годовых, сейчас семь — почти в два раза ниже инфляции. Куда теперь лучше вкладывать деньги, есть ли более выгодные альтернативы и каковы риски — в материале РИА Новости.Депозитный ажиотажВ конце февраля Банк России поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов из-за резко изменившихся экономических условий. Надо было не допустить обвала национальной валюты и защитить сбережения от инфляции. В марте проценты по вкладам достигли в среднем 21 годовых. Ряд банков предлагал и по 25. Люди массово открывали счета.В итоге за первое полугодие объем средств на депозитах сроком от трех до шести месяцев вырос почти в 14,5 раза — с 812 миллиардов до 11,8 триллиона рублей, до максимума за три с половиной года. Это и рублевые, и валютные вклады, и текущие счета.Однако ситуация стабилизировалась, и ЦБ опустил ставку до восьми. Сокращаются и проценты по вкладам: средний показатель по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках в первой декаде августа упал до 6,83. Выгоднее всего — в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, Россельхозбанке, "Открытии", Райффайзенбанке, Тинькофф-банке, Промсвязьбанке и Совкомбанке. Но доходность ниже инфляции, которая в августе в годовом выражении приблизилась к 15 процентам.НедвижимостьТем не менее не стоит срочно закрывать счета — возможно, вклад удастся пролонгировать на более выгодных условиях. А банки уже готовятся к тому, что люди начнут снимать деньги. Как выяснили в ВТБ, многие планируют инвестировать в недвижимость. Это объяснимо: ипотечные кредиты дешевеют.В Сбербанке и ВТБ ипотека — от 9,9 процента, в Газпромбанке — от 9,5, в Альфа-банке — от 6,8 и 9,89 на первичное и вторичное жилье. В Промсвязьбанке — 9,5 и от 9,7 на первичку и вторичку соответственно, в МКБ — от 9,69 и 9,79.Как рассказал РИА Новости гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, средневзвешенная ставка по ипотеке к концу года ожидается на уровне 6-7 процентов.Кроме того, сейчас действуют программы субсидирования: дальневосточная, семейная, сельская и льготная, а также профессиональные — для военнослужащих и IT-специалистов. По мнению экспертов, покупка квартиры в новостройке по такой ипотеке — одна из наиболее безрисковых альтернатив высокодоходным вкладам.Впрочем, если речь идет о покупке недвижимости в инвестиционных целях, нужно смотреть на динамику рынка. Недвижимость в России падает в цене: за последние три месяца ее стоимость рухнула на 4% на фоне увеличенной инфляции, отмечает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин"Во многом здесь играет роль сезонность, обычно недвижимость летом (кроме курортов) падает в цене в связи с отпусками. Безусловно, падение дальше остановится, но в связи с ситуацией на Украине, вероятность дальнейшего падения из-за снижения доходов населения достаточно большая. С горизонтом 3-4 года, вероятнее всего, мы увидим снижение стоимости жилья (кроме крупных мегаполисов и курортных городов)", - предполагает эксперт.Облигации федерального займаЕсть и другие варианты, в том числе ценные бумаги. Но здесь важно учитывать риски. Безопаснее всего — государственные облигации.Так, доходными (7-8,5 процентов годовых) и достаточно надежными считаются облигации федерального займа — ОФЗ. Прибыль здесь возникает в результате роста стоимости и выплаты купона (процента за пользование займом).Поскольку заемщиком выступает государство, с ОФЗ риски минимальные.Он выделяет три наиболее выгодных выпуска: ОФЗ 26228 с доходностью к погашению 8,63 процента, ОФЗ 26226 — 8,03 процента и ОФЗ 26229 — 7,86 процента.Если открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), помимо купонного дохода по облигациям, получите и налоговый вычет в 13 процентов от внесенной суммы. То есть за первый год доходность составит 21-22 процентов годовых: процент купонного дохода плюс 13 процентов вычета, добавляет эксперт. Но имейте в виду, что стоимость облигации порой снижается. Обычно — при поднятии ключевой ставки Банком России.Корпоративные облигацииУ корпоративных облигаций выше доходность, однако и рисков больше. Аналитики рекомендуют бумаги наиболее стабильных российских компаний, хотя в любом случае все надо тщательно рассчитать: оценить предлагаемую премию и риск относительно финансовой устойчивости эмитента и его перспектив.Это вариант для тех, кто готов вкладываться на срок от трех лет, так как ВВП в России, по общему мнению, вернется к росту не раньше 2025-го.Если брать облигации на ИИС, также полагается до 13 процентов от взноса в виде налогового вычета или освобождение от налогов на доход по этим бумагам.ДрагметаллыЕще один вариант — золото: инвестиционные монеты, биржевые индексы (ETF), обезличенные металлические счета или акции золотодобывающих компаний. Драгметалл менее подвержен колебаниям финансового рынка.К тому же с 1 марта при покупке слитков банки не взимают НДС в 20 процентов. Доходность здесь предсказать сложно. "Традиционный защитный актив, золото (в виде металлических счетов или как контракт на финансовом рынке) существенно подешевело (около 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию) после пика в марте (тогда мера веса стоила более двух тысяч). Если пойдет в рост, это сулит неплохую прибыль", — говорит Валерий Полховский, аналитик Forex Club.Однако в случае с физическим золотом нужно учитывать издержки, напоминают эксперты. Во-первых — значительная разница банковского курса между покупкой и продажей. Во-вторых — затраты на хранение. Поэтому необходимо заранее просчитать все плюсы и минусы.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802468537.html
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https://ria.ru/20220806/banki-1807610670.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/dragmetall-1807218716.html
https://ria.ru/20220722/stavka-1804350309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, россия, втб, сбербанк россии, газпромбанк, кредиты, инфляция, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, ВТБ, Сбербанк России, Газпромбанк, Кредиты, Инфляция, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доходность по депозитам стремительно снижается. Еще в марте банки предлагали более 20 процентов годовых, сейчас семь — почти в два раза ниже инфляции. Куда теперь лучше вкладывать деньги, есть ли более выгодные альтернативы и каковы риски — в материале РИА Новости.
В конце февраля Банк России поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов из-за резко изменившихся экономических условий. Надо было не допустить обвала национальной валюты и защитить сбережения от инфляции. В марте проценты по вкладам достигли в среднем 21 годовых. Ряд банков предлагал и по 25. Люди массово открывали счета.
В итоге за первое полугодие объем средств на депозитах сроком от трех до шести месяцев вырос почти в 14,5 раза — с 812 миллиардов до 11,8 триллиона рублей, до максимума за три с половиной года. Это и рублевые, и валютные вклады, и текущие счета.
Однако ситуация стабилизировалась, и ЦБ опустил ставку до восьми. Сокращаются и проценты по вкладам: средний показатель по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках в первой декаде августа упал до 6,83. Выгоднее всего — в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, Россельхозбанке, "Открытии", Райффайзенбанке, Тинькофф-банке, Промсвязьбанке и Совкомбанке. Но доходность ниже инфляции, которая в августе в годовом выражении приблизилась к 15 процентам.
Тем не менее не стоит срочно закрывать счета — возможно, вклад удастся пролонгировать на более выгодных условиях. А банки уже готовятся к тому, что люди начнут снимать деньги. Как выяснили в ВТБ, многие планируют инвестировать в недвижимость. Это объяснимо: ипотечные кредиты дешевеют.
В Сбербанке и ВТБ ипотека — от 9,9 процента, в Газпромбанке — от 9,5, в Альфа-банке — от 6,8 и 9,89 на первичное и вторичное жилье. В Промсвязьбанке — 9,5 и от 9,7 на первичку и вторичку соответственно, в МКБ — от 9,69 и 9,79.
Как рассказал РИА Новости гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, средневзвешенная ставка по ипотеке к концу года ожидается на уровне 6-7 процентов.
Кроме того, сейчас действуют программы субсидирования: дальневосточная, семейная, сельская и льготная, а также профессиональные — для военнослужащих и IT-специалистов. По мнению экспертов, покупка квартиры в новостройке по такой ипотеке — одна из наиболее безрисковых альтернатив высокодоходным вкладам.
"Ставки субсидированной ипотеки — на рекордно низком уровне. Именно поэтому приобретение квартиры для проживания не менее выгодно, чем с целью инвестиций и защиты от инфляции", — считает Антон Детушев, генеральный директор компании Ikon Development.
Впрочем, если речь идет о покупке недвижимости в инвестиционных целях, нужно смотреть на динамику рынка. Недвижимость в России падает в цене: за последние три месяца ее стоимость рухнула на 4% на фоне увеличенной инфляции, отмечает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин
"Во многом здесь играет роль сезонность, обычно недвижимость летом (кроме курортов) падает в цене в связи с отпусками. Безусловно, падение дальше остановится, но в связи с ситуацией на Украине, вероятность дальнейшего падения из-за снижения доходов населения достаточно большая. С горизонтом 3-4 года, вероятнее всего, мы увидим снижение стоимости жилья (кроме крупных мегаполисов и курортных городов)", - предполагает эксперт.
Облигации федерального займа
Есть и другие варианты, в том числе ценные бумаги. Но здесь важно учитывать риски. Безопаснее всего — государственные облигации.
Так, доходными (7-8,5 процентов годовых) и достаточно надежными считаются облигации федерального займа — ОФЗ. Прибыль здесь возникает в результате роста стоимости и выплаты купона (процента за пользование займом).
Поскольку заемщиком выступает государство, с ОФЗ риски минимальные.
"Важно, что процент по купону начисляется каждый день. Поэтому вы можете продать бумаги в любой момент, если вам понадобились деньги. Таким образом, вы не потеряете накопленный доход при досрочном закрытии облигации. У каждой есть номинальная стоимость — это сумма, которую взяли в долг. У ОФЗ номинал 1000 рублей. Но рыночная цена всегда колеблется — бывает и больше, и меньше номинала", — поясняет финансовый консультант Сергей Макаров.
Он выделяет три наиболее выгодных выпуска: ОФЗ 26228 с доходностью к погашению 8,63 процента, ОФЗ 26226 — 8,03 процента и ОФЗ 26229 — 7,86 процента.
Если открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), помимо купонного дохода по облигациям, получите и налоговый вычет в 13 процентов от внесенной суммы. То есть за первый год доходность составит 21-22 процентов годовых: процент купонного дохода плюс 13 процентов вычета, добавляет эксперт. Но имейте в виду, что стоимость облигации порой снижается. Обычно — при поднятии ключевой ставки Банком России.
У корпоративных облигаций выше доходность, однако и рисков больше. Аналитики рекомендуют бумаги наиболее стабильных российских компаний, хотя в любом случае все надо тщательно рассчитать: оценить предлагаемую премию и риск относительно финансовой устойчивости эмитента и его перспектив.
"Сейчас стоит рассмотреть облигации компаний рейтинга А+. Эти бумаги дают доходность 10-12 процентов годовых (например, КАМАЗ, БО-10, АФК Система, 001Р-11). Или акции дивидендных компаний из нециклических отраслей — "Магнит", "Россети". Или компаний-экспортеров, таких как "Норильский никель" и "Газпром", — указывает инвестор, финансовый советник Евгения Поповская.
Это вариант для тех, кто готов вкладываться на срок от трех лет, так как ВВП в России, по общему мнению, вернется к росту не раньше 2025-го.
Если брать облигации на ИИС, также полагается до 13 процентов от взноса в виде налогового вычета или освобождение от налогов на доход по этим бумагам.
Еще один вариант — золото: инвестиционные монеты, биржевые индексы (ETF), обезличенные металлические счета или акции золотодобывающих компаний. Драгметалл менее подвержен колебаниям финансового рынка.
К тому же с 1 марта при покупке слитков банки не взимают НДС в 20 процентов.
"Это альтернативный инструмент накопления средств без кредитного и валютного рисков", — отмечает Гульнара Ручкина, декан юридического факультета Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
Доходность здесь предсказать сложно. "Традиционный защитный актив, золото (в виде металлических счетов или как контракт на финансовом рынке) существенно подешевело (около 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию) после пика в марте (тогда мера веса стоила более двух тысяч). Если пойдет в рост, это сулит неплохую прибыль", — говорит Валерий Полховский, аналитик Forex Club.
Однако в случае с физическим золотом нужно учитывать издержки, напоминают эксперты. Во-первых — значительная разница банковского курса между покупкой и продажей. Во-вторых — затраты на хранение. Поэтому необходимо заранее просчитать все плюсы и минусы.