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Эстония планирует запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС - РИА Новости, 17.08.2022
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Эстония планирует запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС
Эстония планирует запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС - РИА Новости, 17.08.2022
Эстония планирует запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС
Власти Эстонии хотят запретить въезд в страну гражданам России с визами, выданными в других странах Евросоюза, сообщил в среду эстонский министр иностранных дел РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:46
2022-08-17T18:46
визы
россия
эстония
евросоюз
урмас рейнсалу
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг - РИА Новости. Власти Эстонии хотят запретить въезд в страну гражданам России с визами, выданными в других странах Евросоюза, сообщил в среду эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.Эстония с 18 августа вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной в Эстонии шенгенской визой, однако граждане РФ, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения, пока могут въезжать в республику.По словам Рейнсалу, сейчас в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в страну россиян с визами, выданными в других странах ЕС."Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и для тех граждан РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией", – сказал министр порталу государственного телерадиовещания ERR.По словам Рейнсалу, это решение не противоречит законам Евросоюза. Он привел в пример ситуацию с пандемией коронавируса, когда страны закрыли внутренние границы для граждан других государств ЕС и Шенгенскую зону."Эта масса граждан России, 850 тысяч человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять ответные шаги", - подчеркнул Рейнсалу.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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визы, россия, эстония, евросоюз, урмас рейнсалу, в мире
Визы, Россия, Эстония, Евросоюз, Урмас Рейнсалу, В мире
18:46 17.08.2022
 
Эстония планирует запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС

Власти Эстонии планируют запретить въезд россиянам с шенгенскими визами третьих стран

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг - РИА Новости. Власти Эстонии хотят запретить въезд в страну гражданам России с визами, выданными в других странах Евросоюза, сообщил в среду эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Эстония с 18 августа вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной в Эстонии шенгенской визой, однако граждане РФ, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения, пока могут въезжать в республику.
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По словам Рейнсалу, сейчас в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в страну россиян с визами, выданными в других странах ЕС.
"Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и для тех граждан РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией", – сказал министр порталу государственного телерадиовещания ERR.
По словам Рейнсалу, это решение не противоречит законам Евросоюза. Он привел в пример ситуацию с пандемией коронавируса, когда страны закрыли внутренние границы для граждан других государств ЕС и Шенгенскую зону.
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"Эта масса граждан России, 850 тысяч человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять ответные шаги", - подчеркнул Рейнсалу.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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