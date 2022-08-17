Эстония планирует запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС
Власти Эстонии планируют запретить въезд россиянам с шенгенскими визами третьих стран
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг - РИА Новости. Власти Эстонии хотят запретить въезд в страну гражданам России с визами, выданными в других странах Евросоюза, сообщил в среду эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
По словам Рейнсалу, сейчас в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в страну россиян с визами, выданными в других странах ЕС.
"Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и для тех граждан РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией", – сказал министр порталу государственного телерадиовещания ERR.
По словам Рейнсалу, это решение не противоречит законам Евросоюза. Он привел в пример ситуацию с пандемией коронавируса, когда страны закрыли внутренние границы для граждан других государств ЕС и Шенгенскую зону.
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"Эта масса граждан России, 850 тысяч человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять ответные шаги", - подчеркнул Рейнсалу.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.