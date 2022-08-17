https://ria.ru/20220817/vizy-1810296446.html

Эстония планирует запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС

Эстония планирует запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС - РИА Новости, 17.08.2022

Эстония планирует запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС

Власти Эстонии хотят запретить въезд в страну гражданам России с визами, выданными в других странах Евросоюза, сообщил в среду эстонский министр иностранных дел РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:46

2022-08-17T18:46

2022-08-17T18:46

визы

россия

эстония

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урмас рейнсалу

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг - РИА Новости. Власти Эстонии хотят запретить въезд в страну гражданам России с визами, выданными в других странах Евросоюза, сообщил в среду эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.Эстония с 18 августа вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной в Эстонии шенгенской визой, однако граждане РФ, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения, пока могут въезжать в республику.По словам Рейнсалу, сейчас в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в страну россиян с визами, выданными в других странах ЕС."Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и для тех граждан РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией", – сказал министр порталу государственного телерадиовещания ERR.По словам Рейнсалу, это решение не противоречит законам Евросоюза. Он привел в пример ситуацию с пандемией коронавируса, когда страны закрыли внутренние границы для граждан других государств ЕС и Шенгенскую зону."Эта масса граждан России, 850 тысяч человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять ответные шаги", - подчеркнул Рейнсалу.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220817/vizy-1810236461.html

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810249021.html

https://ria.ru/20220816/shengen-1810081674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

визы, россия, эстония, евросоюз, урмас рейнсалу, в мире