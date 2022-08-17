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Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам визы

Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам визы - РИА Новости, 17.08.2022

Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам визы

Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, уже выданные россиянам, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:50

2022-08-17T13:50

2022-08-17T13:50

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг - РИА Новости. Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, уже выданные россиянам, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Трансляцию брифинга вел МИД Финляндии."Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа", - отметил Хаависто.Ранее в финском кабмине заявили, что Финляндия с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.Повышенный интерес у россиян к финским шенгенским визам возник после снятия Россией с 15 июля пандемийных ограничений на перемещение через сухопутную границу. Открытие границы и возобновление туризма на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине поставили в Финляндии вопрос об уместности присутствия в стране российских туристов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлениями на Западе об ограничении выдачи виз россиянам отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220816/vizy-1810045060.html

https://ria.ru/20220816/gosduma-1810069806.html

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финляндия, россия, украина, евросоюз, шенгенская зона, новости - туризм, туризм