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Дипломаты узнали о самочувствии Винника, находящегося в тюрьме в США - РИА Новости, 17.08.2022
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Дипломаты узнали о самочувствии Винника, находящегося в тюрьме в США
Дипломаты узнали о самочувствии Винника, находящегося в тюрьме в США - РИА Новости, 17.08.2022
Дипломаты узнали о самочувствии Винника, находящегося в тюрьме в США
Российские дипломаты поговорили по телефону с экстрадированным в США гражданином России Александром Винником, на здоровье он не жалуется, проходит в тюрьме... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T04:04
2022-08-17T04:25
дело александра винника
в мире
александр винник
сша
калифорния
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские дипломаты поговорили по телефону с экстрадированным в США гражданином России Александром Винником, на здоровье он не жалуется, проходит в тюрьме карантинные процедуры, сообщает посольство РФ в США."Проведен телефонный разговор с Александром Винником, находящимся в тюрьме "Санта-Рита" штата Калифорния. Жалоб на состояние здоровья у него нет. В настоящее время он проходит карантинные процедуры", - отмечает представительство.Согласно дипломатам, они продолжают внимательно следить за судьбой соотечественника."Защита прав и интересов россиян, содержащихся в исправительных учреждениях США, является первостепенной задачей дипмиссии", - указывает посольство.
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дело александра винника, в мире, александр винник, сша, калифорния
Дело Александра Винника, В мире, Александр Винник, США, Калифорния
04:04 17.08.2022 (обновлено: 04:25 17.08.2022)
 
Дипломаты узнали о самочувствии Винника, находящегося в тюрьме в США

Посольство России: находящий в тюрьме в США Александр Винник не жалуется на здоровье

© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские дипломаты поговорили по телефону с экстрадированным в США гражданином России Александром Винником, на здоровье он не жалуется, проходит в тюрьме карантинные процедуры, сообщает посольство РФ в США.
"Проведен телефонный разговор с Александром Винником, находящимся в тюрьме "Санта-Рита" штата Калифорния. Жалоб на состояние здоровья у него нет. В настоящее время он проходит карантинные процедуры", - отмечает представительство.
Согласно дипломатам, они продолжают внимательно следить за судьбой соотечественника.
"Защита прав и интересов россиян, содержащихся в исправительных учреждениях США, является первостепенной задачей дипмиссии", - указывает посольство.
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 21:08
Новое заседание по делу Винника пройдет в США 27 сентября
 
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