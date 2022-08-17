https://ria.ru/20220817/vinnik-1810125731.html

Дипломаты узнали о самочувствии Винника, находящегося в тюрьме в США

Дипломаты узнали о самочувствии Винника, находящегося в тюрьме в США - РИА Новости, 17.08.2022

Дипломаты узнали о самочувствии Винника, находящегося в тюрьме в США

Российские дипломаты поговорили по телефону с экстрадированным в США гражданином России Александром Винником, на здоровье он не жалуется, проходит в тюрьме... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T04:04

2022-08-17T04:04

2022-08-17T04:25

дело александра винника

в мире

александр винник

сша

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские дипломаты поговорили по телефону с экстрадированным в США гражданином России Александром Винником, на здоровье он не жалуется, проходит в тюрьме карантинные процедуры, сообщает посольство РФ в США."Проведен телефонный разговор с Александром Винником, находящимся в тюрьме "Санта-Рита" штата Калифорния. Жалоб на состояние здоровья у него нет. В настоящее время он проходит карантинные процедуры", - отмечает представительство.Согласно дипломатам, они продолжают внимательно следить за судьбой соотечественника."Защита прав и интересов россиян, содержащихся в исправительных учреждениях США, является первостепенной задачей дипмиссии", - указывает посольство.

https://ria.ru/20220815/vinnik-1809856914.html

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дело александра винника, в мире, александр винник, сша, калифорния