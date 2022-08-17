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В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/urok-1810125976.html
В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы
В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы - РИА Новости, 17.08.2022
В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы
Украина третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы, написал в статье для журнала American Conservative Уильям Линд. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T04:33
2022-08-17T04:33
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
херсонская область
киев
госдума рф
вооруженные силы украины
в мире
сша
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы, написал в статье для журнала American Conservative Уильям Линд.По его мнению, власти в Киеве напрасно оповестили мир о своих планах, чем снизили шансы на успех операции.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор и захлебнется.Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. Там участвовали, по разным данным, от двух до четырех миллионов человек, около шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов.Военной разведке СССР удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению на Курской дуге. Упреждающая артиллерийская контрподготовка советских войск ослабила ударные группировки захватчика в начале наступления. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.
https://ria.ru/20220804/kontrnastuplenie-1807236314.html
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михаил шеремет, херсонская область , киев, госдума рф, вооруженные силы украины, в мире, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Херсонская область , Киев, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Украина
04:33 17.08.2022
 
В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы

AT: Украина третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы, написал в статье для журнала American Conservative Уильям Линд.
По его мнению, власти в Киеве напрасно оповестили мир о своих планах, чем снизили шансы на успех операции.
"Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)", — подчеркнул Линд.
В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор и захлебнется.
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Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. Там участвовали, по разным данным, от двух до четырех миллионов человек, около шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов.
Военной разведке СССР удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению на Курской дуге. Упреждающая артиллерийская контрподготовка советских войск ослабила ударные группировки захватчика в начале наступления. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.
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