https://ria.ru/20220817/urok-1810125976.html

В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы

В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы - РИА Новости, 17.08.2022

В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы

Украина третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы, написал в статье для журнала American Conservative Уильям Линд. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T04:33

2022-08-17T04:33

2022-08-17T04:33

специальная военная операция на украине

михаил шеремет

херсонская область

киев

госдума рф

вооруженные силы украины

в мире

сша

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы, написал в статье для журнала American Conservative Уильям Линд.По его мнению, власти в Киеве напрасно оповестили мир о своих планах, чем снизили шансы на успех операции.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор и захлебнется.Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. Там участвовали, по разным данным, от двух до четырех миллионов человек, около шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов.Военной разведке СССР удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению на Курской дуге. Упреждающая артиллерийская контрподготовка советских войск ослабила ударные группировки захватчика в начале наступления. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.

https://ria.ru/20220804/kontrnastuplenie-1807236314.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

киев

сша

украина

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михаил шеремет, херсонская область , киев, госдума рф, вооруженные силы украины, в мире, сша, украина