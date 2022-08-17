https://ria.ru/20220817/ukraina-1810288965.html

"Это ошибка". Американские конгрессмены отказались помогать Украине

"Это ошибка". Американские конгрессмены отказались помогать Украине - РИА Новости, 17.08.2022

"Это ошибка". Американские конгрессмены отказались помогать Украине

США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:10

2022-08-17T18:10

2022-08-17T19:06

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар. Его поддержали другие конгрессмены от республиканцев — Марджори Тейлор Грин от Джорджии и Томас Масси от Кентукки.Политик отметил, что помощь Киеву серьезно ослабляет Вашингтон, истощает его военные арсеналы, при этом никак не способствуя урегулированию конфликта.Госар также подчеркнул, что американские власти не заинтересованы в скорейшем разрешении кризиса на Украине.Он призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Украине, как минимум на ближайшее десятилетие и сосредоточиться на решении внутренних проблем.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220817/zelenskiy-1810141211.html

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810241696.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, сша, конгресс сша, ситуация в днр и лнр