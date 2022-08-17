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"Это ошибка". Американские конгрессмены отказались помогать Украине - РИА Новости, 17.08.2022
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"Это ошибка". Американские конгрессмены отказались помогать Украине
"Это ошибка". Американские конгрессмены отказались помогать Украине - РИА Новости, 17.08.2022
"Это ошибка". Американские конгрессмены отказались помогать Украине
США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:10
2022-08-17T19:06
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар. Его поддержали другие конгрессмены от республиканцев — Марджори Тейлор Грин от Джорджии и Томас Масси от Кентукки.Политик отметил, что помощь Киеву серьезно ослабляет Вашингтон, истощает его военные арсеналы, при этом никак не способствуя урегулированию конфликта.Госар также подчеркнул, что американские власти не заинтересованы в скорейшем разрешении кризиса на Украине.Он призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Украине, как минимум на ближайшее десятилетие и сосредоточиться на решении внутренних проблем.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220817/zelenskiy-1810141211.html
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в мире, украина, сша, конгресс сша, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, США, Конгресс США, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:10 17.08.2022 (обновлено: 19:06 17.08.2022)
 
"Это ошибка". Американские конгрессмены отказались помогать Украине

Конгрессмен Госар заявил, что США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине

© AP Photo / Sergey Supinski/Pool PhotoДжо Байден на фоне американских и украинских флагов
Джо Байден на фоне американских и украинских флагов - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Sergey Supinski/Pool Photo
Джо Байден на фоне американских и украинских флагов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар. Его поддержали другие конгрессмены от республиканцев — Марджори Тейлор Грин от Джорджии и Томас Масси от Кентукки.
Политик отметил, что помощь Киеву серьезно ослабляет Вашингтон, истощает его военные арсеналы, при этом никак не способствуя урегулированию конфликта.
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Госар также подчеркнул, что американские власти не заинтересованы в скорейшем разрешении кризиса на Украине.
"Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии", — подчеркнул конгрессмен.
Он призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Украине, как минимум на ближайшее десятилетие и сосредоточиться на решении внутренних проблем.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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