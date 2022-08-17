18:10 17.08.2022 (обновлено: 19:06 17.08.2022)
"Это ошибка". Американские конгрессмены отказались помогать Украине
Конгрессмен Госар заявил, что США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине
© AP Photo / Sergey Supinski/Pool PhotoДжо Байден на фоне американских и украинских флагов
© AP Photo / Sergey Supinski/Pool Photo
Джо Байден на фоне американских и украинских флагов. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар. Его поддержали другие конгрессмены от республиканцев — Марджори Тейлор Грин от Джорджии и Томас Масси от Кентукки.
Госар также подчеркнул, что американские власти не заинтересованы в скорейшем разрешении кризиса на Украине.
"Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии", — подчеркнул конгрессмен.
Он призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Украине, как минимум на ближайшее десятилетие и сосредоточиться на решении внутренних проблем.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.