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В Китае заговорили о катастрофе из-за "шахматной партии" США на Украине - РИА Новости, 17.08.2022
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В Китае заговорили о катастрофе из-за "шахматной партии" США на Украине
В Китае заговорили о катастрофе из-за "шахматной партии" США на Украине - РИА Новости, 17.08.2022
В Китае заговорили о катастрофе из-за "шахматной партии" США на Украине
Вашингтон пытается восстановить ослабевающие позиции глобального гегемона, используя в своих интересах страны Евразии, в особенности Украину, пишет проректор... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:11
2022-08-17T16:39
в мире
евразия
сша
украина
вашингтон (штат)
генри киссинджер
збигнев бжезинский
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вашингтон пытается восстановить ослабевающие позиции глобального гегемона, используя в своих интересах страны Евразии, в особенности Украину, пишет проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань для издания Хуаньцю шибао. По его мнению, такая политика угрожает мировой безопасности.Автор отметил, что Соединенные Штаты разыгрывают своеобразную "стратегическую шахматную партию", в которой рассматривают остальные страны в качестве пешек, а основные усилия направляют на евразийское пространство."Сейчас американские стратеги рассматривают проблему с точки зрения "большой шахматной партии" — борьбы за Евразию для восстановления геополитического контроля над этим важнейшим регионом на длительный срок", — заметил Ван Фань.В материале подчеркивается, что Вашингтон пытается возродить придуманную в годы холодной войны концепцию Збигнева Бжезинского о шахматной игре, согласно которой господство в Евразии было ключом к национальной гегемонии США. Особую роль при этом играла именно Украина, занимающая стратегическое положение на континенте.Автор подчеркнул, что США готовы пойти на любые шаги, чтобы "помешать потенциальным соперникам бросить вызов их доминирующему голосу в евразийских делах". Вашингтон пребывает в "полном отчаянии" и "стратегической тревоге", поэтому действует хаотично и не обращает внимания на риски, которые его политика приносит миру.По мнению Ван Фаня, это опасная игра с огнем, которая может плохо закончиться. В подтверждение своей позиции он привел слова американского ученого Джозефа Найя, который считал, что "безрассудство Вашингтона в период упадка" приведет к тому, что он "утянет за собой мировое сообщество в пропасть".Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предупредил, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, евразия, сша, украина, вашингтон (штат), генри киссинджер, збигнев бжезинский, россия, китай
В мире, Евразия, США, Украина, Вашингтон (штат), Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский, Россия, Китай
16:11 17.08.2022 (обновлено: 16:39 17.08.2022)
 
В Китае заговорили о катастрофе из-за "шахматной партии" США на Украине

Хуаньцю шибао: "шахматная партия" США на Украине может утянуть мир в пропасть

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вашингтон пытается восстановить ослабевающие позиции глобального гегемона, используя в своих интересах страны Евразии, в особенности Украину, пишет проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань для издания Хуаньцю шибао. По его мнению, такая политика угрожает мировой безопасности.
Автор отметил, что Соединенные Штаты разыгрывают своеобразную "стратегическую шахматную партию", в которой рассматривают остальные страны в качестве пешек, а основные усилия направляют на евразийское пространство.
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"Сейчас американские стратеги рассматривают проблему с точки зрения "большой шахматной партии" — борьбы за Евразию для восстановления геополитического контроля над этим важнейшим регионом на длительный срок", — заметил Ван Фань.
В материале подчеркивается, что Вашингтон пытается возродить придуманную в годы холодной войны концепцию Збигнева Бжезинского о шахматной игре, согласно которой господство в Евразии было ключом к национальной гегемонии США. Особую роль при этом играла именно Украина, занимающая стратегическое положение на континенте.
Автор подчеркнул, что США готовы пойти на любые шаги, чтобы "помешать потенциальным соперникам бросить вызов их доминирующему голосу в евразийских делах". Вашингтон пребывает в "полном отчаянии" и "стратегической тревоге", поэтому действует хаотично и не обращает внимания на риски, которые его политика приносит миру.
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По мнению Ван Фаня, это опасная игра с огнем, которая может плохо закончиться. В подтверждение своей позиции он привел слова американского ученого Джозефа Найя, который считал, что "безрассудство Вашингтона в период упадка" приведет к тому, что он "утянет за собой мировое сообщество в пропасть".
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предупредил, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреЕвразияСШАУкраинаВашингтон (штат)Генри КиссинджерЗбигнев БжезинскийРоссияКитай
 
 
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