https://ria.ru/20220817/ukraina-1810241696.html

В Китае заговорили о катастрофе из-за "шахматной партии" США на Украине

В Китае заговорили о катастрофе из-за "шахматной партии" США на Украине - РИА Новости, 17.08.2022

В Китае заговорили о катастрофе из-за "шахматной партии" США на Украине

Вашингтон пытается восстановить ослабевающие позиции глобального гегемона, используя в своих интересах страны Евразии, в особенности Украину, пишет проректор... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:11

2022-08-17T16:11

2022-08-17T16:39

в мире

евразия

сша

украина

вашингтон (штат)

генри киссинджер

збигнев бжезинский

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вашингтон пытается восстановить ослабевающие позиции глобального гегемона, используя в своих интересах страны Евразии, в особенности Украину, пишет проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань для издания Хуаньцю шибао. По его мнению, такая политика угрожает мировой безопасности.Автор отметил, что Соединенные Штаты разыгрывают своеобразную "стратегическую шахматную партию", в которой рассматривают остальные страны в качестве пешек, а основные усилия направляют на евразийское пространство."Сейчас американские стратеги рассматривают проблему с точки зрения "большой шахматной партии" — борьбы за Евразию для восстановления геополитического контроля над этим важнейшим регионом на длительный срок", — заметил Ван Фань.В материале подчеркивается, что Вашингтон пытается возродить придуманную в годы холодной войны концепцию Збигнева Бжезинского о шахматной игре, согласно которой господство в Евразии было ключом к национальной гегемонии США. Особую роль при этом играла именно Украина, занимающая стратегическое положение на континенте.Автор подчеркнул, что США готовы пойти на любые шаги, чтобы "помешать потенциальным соперникам бросить вызов их доминирующему голосу в евразийских делах". Вашингтон пребывает в "полном отчаянии" и "стратегической тревоге", поэтому действует хаотично и не обращает внимания на риски, которые его политика приносит миру.По мнению Ван Фаня, это опасная игра с огнем, которая может плохо закончиться. В подтверждение своей позиции он привел слова американского ученого Джозефа Найя, который считал, что "безрассудство Вашингтона в период упадка" приведет к тому, что он "утянет за собой мировое сообщество в пропасть".Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предупредил, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220817/obman-1810132497.html

https://ria.ru/20220816/terrorizm-1810102879.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, евразия, сша, украина, вашингтон (штат), генри киссинджер, збигнев бжезинский, россия, китай