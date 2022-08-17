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В Минобороны рассказали о потерях украинских войск - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810195531.html
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск - РИА Новости, 17.08.2022
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск
Украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут из подразделений в районе боевых действий в ДНР, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:55
2022-08-17T13:59
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут из подразделений в районе боевых действий в ДНР, заявили в Минобороны России."Противник несет значительные потери. В Соледаре, в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении", - сообщили в Минобороны.В районе Марьинки в ДНР из-за больших потерь и нехватки боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции, заявили в Минобороны РФ.
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донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
12:55 17.08.2022 (обновлено: 13:59 17.08.2022)
 
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск

Минобороны России: украинские военные из-за больших потерь бегут из района боевых действий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут из подразделений в районе боевых действий в ДНР, заявили в Минобороны России.
"Противник несет значительные потери. В Соледаре, в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении", - сообщили в Минобороны.
В районе Марьинки в ДНР из-за больших потерь и нехватки боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции, заявили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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