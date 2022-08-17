https://ria.ru/20220817/ukraina-1810195531.html

В Минобороны рассказали о потерях украинских войск

В Минобороны рассказали о потерях украинских войск - РИА Новости, 17.08.2022

В Минобороны рассказали о потерях украинских войск

Украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут из подразделений в районе боевых действий в ДНР, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:55

2022-08-17T12:55

2022-08-17T13:59

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут из подразделений в районе боевых действий в ДНР, заявили в Минобороны России."Противник несет значительные потери. В Соледаре, в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении", - сообщили в Минобороны.В районе Марьинки в ДНР из-за больших потерь и нехватки боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции, заявили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина