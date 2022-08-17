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ВС России уничтожили большое число резервистов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810191348.html
ВС России уничтожили большое число резервистов ВСУ в Херсонской области
ВС России уничтожили большое число резервистов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.08.2022
ВС России уничтожили большое число резервистов ВСУ в Херсонской области
Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции в Херсонской области и уничтожили большое число украинских резервистов, сообщило Министерство... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:43
2022-08-17T17:48
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции в Херсонской области и уничтожили большое число украинских резервистов, сообщило Министерство обороны."Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф", — говорится в сводке.Помимо этого, за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления ВСУ, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе села Белая Криница в Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки в Донецкой Народной Республике, 28-й мотопехотной бригады в районе Николаева.Удар высокоточным оружием по складу боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска уничтожил свыше трех тысяч 122-миллиметровых артиллерийских снарядов и мин и более 30 националистов, а в районах Лозового, Белогорки и Белой Криницы Херсонской области — более 40 военнослужащих и десять единиц специальной автомобильной техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина
12:43 17.08.2022 (обновлено: 17:48 17.08.2022)
 
ВС России уничтожили большое число резервистов ВСУ в Херсонской области

ВС России уничтожили резервистов ВСУ и технику на станции Калининдорф в Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции в Херсонской области и уничтожили большое число украинских резервистов, сообщило Министерство обороны.
"Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф", — говорится в сводке.
Помимо этого, за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления ВСУ, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе села Белая Криница в Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки в Донецкой Народной Республике, 28-й мотопехотной бригады в районе Николаева.
Удар высокоточным оружием по складу боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска уничтожил свыше трех тысяч 122-миллиметровых артиллерийских снарядов и мин и более 30 националистов, а в районах Лозового, Белогорки и Белой Криницы Херсонской области — более 40 военнослужащих и десять единиц специальной автомобильной техники.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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