https://ria.ru/20220817/ukraina-1810191348.html

ВС России уничтожили большое число резервистов ВСУ в Херсонской области

ВС России уничтожили большое число резервистов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.08.2022

ВС России уничтожили большое число резервистов ВСУ в Херсонской области

Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции в Херсонской области и уничтожили большое число украинских резервистов, сообщило Министерство... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:43

2022-08-17T12:43

2022-08-17T17:48

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции в Херсонской области и уничтожили большое число украинских резервистов, сообщило Министерство обороны."Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф", — говорится в сводке.Помимо этого, за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления ВСУ, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе села Белая Криница в Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки в Донецкой Народной Республике, 28-й мотопехотной бригады в районе Николаева.Удар высокоточным оружием по складу боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска уничтожил свыше трех тысяч 122-миллиметровых артиллерийских снарядов и мин и более 30 националистов, а в районах Лозового, Белогорки и Белой Криницы Херсонской области — более 40 военнослужащих и десять единиц специальной автомобильной техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина