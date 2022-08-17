https://ria.ru/20220817/ukraina-1810125026.html

Историк заявил, что Украина дошла до краха из-за выдуманных мифов о прошлом

Историк заявил, что Украина дошла до краха из-за выдуманных мифов о прошлом - РИА Новости, 17.08.2022

Историк заявил, что Украина дошла до краха из-за выдуманных мифов о прошлом

Киевский режим, выдумав историю Украины, которую якобы угнетала Россия, не просто лишил свою страну развития, а довел ее до краха, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T03:41

2022-08-17T03:41

2022-08-17T03:41

сергей кравцов

украина

ссср

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

константин могилевский

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киевский режим, выдумав историю Украины, которую якобы угнетала Россия, не просто лишил свою страну развития, а довел ее до краха, заявил РИА Новости председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.Накануне министерство образования Украины сообщило об изменениях, которые внесены в школьные программы по истории. В частности, СССР преподносится как государство имперского типа, которое присвоило суверенитет Украинской ССР и проводило политику обрусения. По информации ведомства, существенные изменения внесены в новейшую историю. В частности, предусмотрено изучение отдельным учебным блоком военных действий с РФ, начиная с 2014 года.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что украинский режим использовал школьников и разжигал межнациональную рознь. По его словам, анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии."Адекватность восприятия действительности и адекватность планирования будущего возможны при знании истории, при представлении о том, на каком фундаменте происходит развитие государства и общества", - сказал Могилевский.Но Киев лишил себя такой возможности, отметил собеседник агентства. "Украинские власти довели страну до краха в силу того, что руководствовались полностью выдуманным образом прошлого и принимали решения, основываясь на этом мнимом образе. Этим власти Украины занимались на протяжении всех 30 лет "незалежности", но сейчас там уже просто, что называется, резьбу сорвало", - добавил Могилевский."О какой насильственной русификации Украины можно говорить, когда, наоборот, происходила украинизация русских территорий, которые не имели ничего общего с западными регионами?" - отметил историк.По его словам, попытка конструирования на Украине национального исторического мифа явно не удалась. "И чем дальше, тем больше это будет выглядеть посмешищем, клоунадой, но очень жаль население, наших же русских людей, которых назвали украинцами", - сказал собеседник агентства.Системное навязывание людям искаженного представления о реальности им в жизни не поможет, добавил Могилевский."Мы это видим на примере молодежи, живущей на освобожденных территориях Украины, сколько вреда им уже нанесла эта система образования по-украински. Придется это исправлять", - сказал историк.

https://ria.ru/20220607/kovpak-1793618476.html

https://ria.ru/20220710/mazepa-1801483218.html

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сергей кравцов, украина, ссср, россия, российское военно-историческое общество (рвио), константин могилевский