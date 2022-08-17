В США рассказали о страхе Украины проиграть из-за Европы
Американский военный эксперт Кофман рассказал о страхе Киева проиграть из-за давления ЕС
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское руководство опасается, что ЕС вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, заявил в беседе со Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.
Как объяснил специалист, в бывшей советской республике понимают, что Евросоюз уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет "боеприпасная диета", которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях.
"И я думаю, что их (украинское руководство. — Прим. ред.) больше всего беспокоит, что если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины", — предположил Кофман.
Он также оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.