https://ria.ru/20220817/ukraina-1810124696.html

В США рассказали о страхе Украины проиграть из-за Европы

В США рассказали о страхе Украины проиграть из-за Европы - РИА Новости, 17.08.2022

В США рассказали о страхе Украины проиграть из-за Европы

Украинское руководство опасается, что ЕС вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T03:30

2022-08-17T03:30

2022-08-17T03:30

специальная военная операция на украине

майкл кофман

в мире

украина

вооруженные силы украины

киев

россия

евросоюз

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское руководство опасается, что ЕС вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, заявил в беседе со Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.Как объяснил специалист, в бывшей советской республике понимают, что Евросоюз уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет "боеприпасная диета", которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях.Он также оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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майкл кофман, в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, россия, евросоюз