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В США рассказали о страхе Украины проиграть из-за Европы - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810124696.html
В США рассказали о страхе Украины проиграть из-за Европы
В США рассказали о страхе Украины проиграть из-за Европы - РИА Новости, 17.08.2022
В США рассказали о страхе Украины проиграть из-за Европы
Украинское руководство опасается, что ЕС вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T03:30
2022-08-17T03:30
специальная военная операция на украине
майкл кофман
в мире
украина
вооруженные силы украины
киев
россия
евросоюз
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское руководство опасается, что ЕС вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, заявил в беседе со Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.Как объяснил специалист, в бывшей советской республике понимают, что Евросоюз уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет "боеприпасная диета", которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях.Он также оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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майкл кофман, в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Майкл Кофман, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Евросоюз
03:30 17.08.2022
 
В США рассказали о страхе Украины проиграть из-за Европы

Американский военный эксперт Кофман рассказал о страхе Киева проиграть из-за давления ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское руководство опасается, что ЕС вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, заявил в беседе со Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.
Как объяснил специалист, в бывшей советской республике понимают, что Евросоюз уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет "боеприпасная диета", которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях.

"И я думаю, что их (украинское руководство. — Прим. ред.) больше всего беспокоит, что если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины", — предположил Кофман.

Он также оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеМайкл КофманВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевРоссияЕвросоюз
 
 
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