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Москалькова предложила упростить постановку на учет прибывших из Донбасса - РИА Новости, 17.08.2022
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Москалькова предложила упростить постановку на учет прибывших из Донбасса
Москалькова предложила упростить постановку на учет прибывших из Донбасса - РИА Новости, 17.08.2022
Москалькова предложила упростить постановку на учет прибывших из Донбасса
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила упростить порядок постановки на миграционный учет прибывших с Донбасса и из Украины, а... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:58
2022-08-17T11:52
россия
общество
татьяна москалькова
донбасс
украина
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила упростить порядок постановки на миграционный учет прибывших с Донбасса и из Украины, а также разрешить прибывшим гражданам самостоятельно подавать уведомление о месте пребывания и минимизировать случаи привлечения их к административной ответственности за нарушение данных правил."Мной было направлено обращение министру внутренних дел России, с просьбой рассмотреть предложение о введении упрощенного порядка постановки на миграционный учет, разрешении прибывшим гражданам самостоятельно подавать уведомление о месте пребывания, а также минимизации случаев привлечения их к административной ответственности за нарушение данных правил", - написала омбудсмен в своём Telegram-канале.Она сообщила, что к ней поступают обращения по вопросу необходимости регистрации прибывших в Россию граждан из ДНР, ЛНР и Украины."Кроме этого, люди напуганы штрафами в случае неуведомления о съеме жилого помещения, а также административным наказанием за отсутствие на съемной жилплощади, согласно регистрации", - добавила омбудсмен.Москалькова отметила, что согласно законодательству РФ, обязанность уведомить миграционные органы о представлении своего жилья возложена на хозяина, что является гарантией защиты интересов собственников жилья и одним из элементов противодействия фиктивной постановке на учет."Согласно полученному ответу сегодня разрабатывается законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ", который даст возможность иностранным гражданам самостоятельно подавать уведомления о месте пребывания через "ЕПГУ", при условии, что в качестве принимающей стороны выступает собственник, зарегистрированный на портале", - рассказала уполномоченный.Также, по ее данным, в правительство РФ внесен проект Указа президента РФ, которым предусматривается значительное послабление мер административной ответственности в отношении граждан ДНР, ЛНР и Украины в части непринятия решения об административном выдворении, депортации, о неразрешении въезда или нежелательном пребывании."Территориальные органы МВД России ориентированы на минимизацию применения мер административного воздействия в отношении лиц, предоставляющих эвакуированным жилые помещения", - написала омбудсмен.Также Москалькова подчеркнула, что граждане республик Донбасса и Украины, которые должны были выехать из России до 17 августа, могут оставаться на территории России без выезда."К ним не будут применяться меры административной ответственности за нарушение режима пребывания, их не будут высылать или выносить решения об ограничении въезда", - пояснила омбудсмен.
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россия, общество, татьяна москалькова, донбасс, украина
Россия, Общество, Татьяна Москалькова, Донбасс, Украина
10:58 17.08.2022 (обновлено: 11:52 17.08.2022)
 
Москалькова предложила упростить постановку на учет прибывших из Донбасса

Москалькова предложила упростить постановку на миграционный учет прибывших из Донбасса

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила упростить порядок постановки на миграционный учет прибывших с Донбасса и из Украины, а также разрешить прибывшим гражданам самостоятельно подавать уведомление о месте пребывания и минимизировать случаи привлечения их к административной ответственности за нарушение данных правил.
"Мной было направлено обращение министру внутренних дел России, с просьбой рассмотреть предложение о введении упрощенного порядка постановки на миграционный учет, разрешении прибывшим гражданам самостоятельно подавать уведомление о месте пребывания, а также минимизации случаев привлечения их к административной ответственности за нарушение данных правил", - написала омбудсмен в своём Telegram-канале.
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Она сообщила, что к ней поступают обращения по вопросу необходимости регистрации прибывших в Россию граждан из ДНР, ЛНР и Украины.
"Кроме этого, люди напуганы штрафами в случае неуведомления о съеме жилого помещения, а также административным наказанием за отсутствие на съемной жилплощади, согласно регистрации", - добавила омбудсмен.
Москалькова отметила, что согласно законодательству РФ, обязанность уведомить миграционные органы о представлении своего жилья возложена на хозяина, что является гарантией защиты интересов собственников жилья и одним из элементов противодействия фиктивной постановке на учет.
"Согласно полученному ответу сегодня разрабатывается законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ", который даст возможность иностранным гражданам самостоятельно подавать уведомления о месте пребывания через "ЕПГУ", при условии, что в качестве принимающей стороны выступает собственник, зарегистрированный на портале", - рассказала уполномоченный.
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Также, по ее данным, в правительство РФ внесен проект Указа президента РФ, которым предусматривается значительное послабление мер административной ответственности в отношении граждан ДНР, ЛНР и Украины в части непринятия решения об административном выдворении, депортации, о неразрешении въезда или нежелательном пребывании.
"Территориальные органы МВД России ориентированы на минимизацию применения мер административного воздействия в отношении лиц, предоставляющих эвакуированным жилые помещения", - написала омбудсмен.
Также Москалькова подчеркнула, что граждане республик Донбасса и Украины, которые должны были выехать из России до 17 августа, могут оставаться на территории России без выезда.
"К ним не будут применяться меры административной ответственности за нарушение режима пребывания, их не будут высылать или выносить решения об ограничении въезда", - пояснила омбудсмен.
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