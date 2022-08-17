Китай проведет учения в нескольких районах Южно-Китайского моря
Китай проведет 19 августа военные учения в нескольких районах Южно-Китайского моря
Судно снабжения Weishanhu (887) ВМС Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. Китай 19 августа проведет военные учения в нескольких районах Южно-Китайского моря недалеко от побережья провинции Хайнань, расположенной на одноименном острове, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море.
Отмечается, что, по данным Управления по обеспечению безопасности на море провинции Хайнань, учения будут проходить 19 августа с 10.00 до 13.00 (5.00-8.00 по мск - ред.).
"Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен", - говорится в сообщении.
Других подробностей не приводится.
Ранее во вторник армия Китая провела учения в пяти зонах Южно-Китайского моря у побережья провинции Гуандун, а в понедельник в районе островов Пэнху, расположенных в южной части Тайваньского пролива. Кроме того, военные учения с 17 по 19 августа проходят в нескольких районах Желтого моря.
Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения. Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.