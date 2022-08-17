https://ria.ru/20220817/turtsiya-1810306353.html

Турция начала бурение скважины в Средиземном море

Турция начала бурение скважины в Средиземном море - РИА Новости, 17.08.2022

Турция начала бурение скважины в Средиземном море

Турция начала бурение в Средиземном море, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:45

2022-08-17T19:45

2022-08-17T20:06

цены на нефть

турция

черное море

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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Турция начала бурение в Средиземном море, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез."Наше буровое судно "Абдулхамид Хан" сегодня начало первое бурение скважины Yorukler-1. На этот раз мы полны решимости сохранить радость Черного моря новыми хорошими новостями в Средиземноморье", - написал Донмез в Twitter.Президент Турции Тайип Эрдоган в августе 2020 года сообщил об обнаружении в Черном море месторождения газа с примерным объемом запасов в 320 миллиардов кубометров. В октябре он заявил о нахождении новых запасов на месторождении в 85 миллиардов кубометров. Таким образом, общие запасы оцениваются в 405 миллиардов кубометров. Начало добычи газа с этого месторождения планируется в 2023 году.

https://ria.ru/20220629/neft-1798925911.html

турция

черное море

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, турция, черное море