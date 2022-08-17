19:45 17.08.2022 (обновлено: 20:06 17.08.2022)
Турция начала бурение скважины в Средиземном море
Глава Минэнерго Донмез: Турция начала бурение скважины Yorukler-1 в Средиземном море
© Fatih DonmezБуровое судно "Абдулхамид Хан" начало первое бурение скважины Yorukler-1
© Fatih Donmez
Буровое судно "Абдулхамид Хан" начало первое бурение скважины Yorukler-1
АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Турция начала бурение в Средиземном море, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Наше буровое судно "Абдулхамид Хан" сегодня начало первое бурение скважины Yorukler-1. На этот раз мы полны решимости сохранить радость Черного моря новыми хорошими новостями в Средиземноморье", - написал Донмез в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган в августе 2020 года сообщил об обнаружении в Черном море месторождения газа с примерным объемом запасов в 320 миллиардов кубометров. В октябре он заявил о нахождении новых запасов на месторождении в 85 миллиардов кубометров. Таким образом, общие запасы оцениваются в 405 миллиардов кубометров. Начало добычи газа с этого месторождения планируется в 2023 году.
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