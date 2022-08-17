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В Москве не планируют вводить ограничения по COVID-19 в церквях

В Москве не планируют вводить ограничения по COVID-19 в церквях - РИА Новости, 17.08.2022

В Москве не планируют вводить ограничения по COVID-19 в церквях

Дополнительных ограничений по COVID в московских церквях пока вводить не планируется, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:30

2022-08-17T16:30

2022-08-17T16:33

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дополнительных ограничений по COVID в московских церквях пока вводить не планируется, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков."У нас как только будет что-то - мы сразу сообщим. Пока дополнительных ограничительных мер (в церквях - ред.) не вводится", - сказал Сучков.Ранее на портале стопкоронавирус.рф сообщалось, что за последние сутки в Москве выявлен 10 241 случай COVID, умер 21 человек.

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