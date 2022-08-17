https://ria.ru/20220817/tsereteli-1810254172.html

Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы

Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы - РИА Новости, 17.08.2022

Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы

Президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Стрешнева (1709-1711), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:08

2022-08-17T17:08

2022-08-17T17:08

культура

новости культуры

зураб церетели

петр i

российская академия художеств

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810249247_0:92:1200:768_1920x0_80_0_0_f7d05459ff286f84f8e3dcebbeaaf33a.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Стрешнева (1709-1711), сообщает пресс-служба РАХ."Круглая бронзовая скульптура высотой три метра временно установлена в музее-мастерской известного монументалиста в Переделкино", — рассказали в пресс-службе.Стрешнев был доверенным лицом императора Петра I.Ранее Церетели уже создавал портретные бюсты российских князей, царей и императоров, а также образы семьи Романовых, воплощенные в круглой скульптуре."Все скульптуры цикла отлиты в бронзе и представлены в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели", — уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220817/khudozhnik-1810192528.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, зураб церетели, петр i, российская академия художеств