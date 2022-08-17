https://ria.ru/20220817/tsereteli-1810254172.html
Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы
Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы - РИА Новости, 17.08.2022
Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы
Президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Стрешнева (1709-1711), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:08
2022-08-17T17:08
2022-08-17T17:08
культура
новости культуры
зураб церетели
петр i
российская академия художеств
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Стрешнева (1709-1711), сообщает пресс-служба РАХ."Круглая бронзовая скульптура высотой три метра временно установлена в музее-мастерской известного монументалиста в Переделкино", — рассказали в пресс-службе.Стрешнев был доверенным лицом императора Петра I.Ранее Церетели уже создавал портретные бюсты российских князей, царей и императоров, а также образы семьи Романовых, воплощенные в круглой скульптуре."Все скульптуры цикла отлиты в бронзе и представлены в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели", — уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220817/khudozhnik-1810192528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, зураб церетели, петр i, российская академия художеств
Культура, Новости культуры, Зураб Церетели, Петр I, Российская академия художеств
Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы
Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы Стрешнева
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Стрешнева (1709-1711), сообщает пресс-служба РАХ.
"Круглая бронзовая скульптура высотой три метра временно установлена в музее-мастерской известного монументалиста в Переделкино", — рассказали в пресс-службе.
Стрешнев был доверенным лицом императора Петра I.
"Создание памятника ближайшему сподвижнику Петра I в год празднования 350-летия со дня рождения императора служит еще одним свидетельством бережного отношения и сохранения исторической памяти. История Российского государства – масштабная тема, над которой Зураб Константинович Церетели работает на протяжении всего своего творческого пути", — добавляется в пресс-релизе.
Ранее Церетели уже создавал портретные бюсты российских князей, царей и императоров, а также образы семьи Романовых, воплощенные в круглой скульптуре.
"Все скульптуры цикла отлиты в бронзе и представлены в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели", — уточнили в пресс-службе.