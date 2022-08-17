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Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы - РИА Новости, 17.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220817/tsereteli-1810254172.html
Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы
Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы - РИА Новости, 17.08.2022
Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы
Президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Стрешнева (1709-1711), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:08
2022-08-17T17:08
культура
новости культуры
зураб церетели
петр i
российская академия художеств
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Стрешнева (1709-1711), сообщает пресс-служба РАХ."Круглая бронзовая скульптура высотой три метра временно установлена в музее-мастерской известного монументалиста в Переделкино", — рассказали в пресс-службе.Стрешнев был доверенным лицом императора Петра I.Ранее Церетели уже создавал портретные бюсты российских князей, царей и императоров, а также образы семьи Романовых, воплощенные в круглой скульптуре."Все скульптуры цикла отлиты в бронзе и представлены в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели", — уточнили в пресс-службе.
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новости культуры, зураб церетели, петр i, российская академия художеств
Культура, Новости культуры, Зураб Церетели, Петр I, Российская академия художеств
17:08 17.08.2022
 
Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы

Церетели создал трехметровую скульптуру первого градоначальника Москвы Стрешнева

© Фото : Российская академия художествЗураб Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Никитича Стрешнева
Зураб Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Никитича Стрешнева - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Российская академия художеств
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели создал образ первого градоначальника Москвы Тихона Стрешнева (1709-1711), сообщает пресс-служба РАХ.
"Круглая бронзовая скульптура высотой три метра временно установлена в музее-мастерской известного монументалиста в Переделкино", — рассказали в пресс-службе.
Стрешнев был доверенным лицом императора Петра I.
"Создание памятника ближайшему сподвижнику Петра I в год празднования 350-летия со дня рождения императора служит еще одним свидетельством бережного отношения и сохранения исторической памяти. История Российского государства – масштабная тема, над которой Зураб Константинович Церетели работает на протяжении всего своего творческого пути", — добавляется в пресс-релизе.
Ранее Церетели уже создавал портретные бюсты российских князей, царей и императоров, а также образы семьи Романовых, воплощенные в круглой скульптуре.
"Все скульптуры цикла отлиты в бронзе и представлены в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели", — уточнили в пресс-службе.
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