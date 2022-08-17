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Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары упадут в сентябре - РИА Новости, 17.08.2022
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Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары упадут в сентябре
Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары упадут в сентябре - РИА Новости, 17.08.2022
Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары упадут в сентябре
Минпромторг РФ ожидает, что цены на школьные товары после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года пойдут на спад уже в сентябре, сообщила... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:18
2022-08-17T21:18
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает, что цены на школьные товары после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года пойдут на спад уже в сентябре, сообщила пресс-служба министерства.Росстат в среду опубликовал данные о динамике изменения цен на товары для школьников. Расчеты произведены по итогам июля 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Набор вещей и канцтоваров для первоклассника для мальчика вырос на 13,91% в годовом выражении до 22,3 тысячи рублей, для девочки – на 11,25% до 26,8 тысячи рублей. Инфляция в России в июле текущего года составила 15,1% в годовом выражении.В комментарии Минпромторг, опираясь на данные Росстата, пишет, как изменились цены на школьные товары в июле 2022 года (по отношению к июлю 2021 года): школьные брюки подорожали в среднем на 13%, сорочки для мальчиков - на 16%, платья из полушерстяных и смесовых тканей - на 6%, блузки для девочек - на 9%, юбки - на 8%, школьные рюкзаки - на 10%, набор фломастеров - на 17%, учебник (учебное пособие, дидактические материалы) - на 18%."Похожие данные демонстрирует и проведенный Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) опрос крупнейших производителей и дистрибьюторов школьной формы, школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров. Изменения цен, по информации АИДТ, касаются в основном ряда зарубежных товаров, в первую очередь из недружественных стран. В настоящее время на рынке предложение продукции школьного ассортимента превышает спрос, а дефицита товара или значительного повышения стоимости не ожидается", - указали в министерстве.Минпромторг также указывает, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) также фиксирует традиционный сезонный рост цен, "который ускорился в июне-июле ввиду сочетания нескольких факторов, в том числе удорожания материалов для изготовления одежды и обуви (повлияло на рост в пределах 8-15%, в основном из-за перестройки логистических процессов и роста валюты) и начала фазы активной подготовки к новому учебному году".
https://ria.ru/20220817/rosstat-1810302425.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
21:18 17.08.2022
 
Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары упадут в сентябре

Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодготовка школьников к учебному году
Подготовка школьников к учебному году - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает, что цены на школьные товары после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года пойдут на спад уже в сентябре, сообщила пресс-служба министерства.
Росстат в среду опубликовал данные о динамике изменения цен на товары для школьников. Расчеты произведены по итогам июля 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Набор вещей и канцтоваров для первоклассника для мальчика вырос на 13,91% в годовом выражении до 22,3 тысячи рублей, для девочки – на 11,25% до 26,8 тысячи рублей. Инфляция в России в июле текущего года составила 15,1% в годовом выражении.
"Минпромторг России уделяет особое внимание развитию производства социально значимых товаров - именно к таким относятся школьные товары и принадлежности. Мы находимся в постоянном контакте с профильными организациями, ассоциациями и бизнес-сообществом, а также внимательно следим за ценами на такие товары, в том числе в онлайн-сегменте. Ожидаем, что после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре", - говорится в сообщении министерства.
В комментарии Минпромторг, опираясь на данные Росстата, пишет, как изменились цены на школьные товары в июле 2022 года (по отношению к июлю 2021 года): школьные брюки подорожали в среднем на 13%, сорочки для мальчиков - на 16%, платья из полушерстяных и смесовых тканей - на 6%, блузки для девочек - на 9%, юбки - на 8%, школьные рюкзаки - на 10%, набор фломастеров - на 17%, учебник (учебное пособие, дидактические материалы) - на 18%.
"Похожие данные демонстрирует и проведенный Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) опрос крупнейших производителей и дистрибьюторов школьной формы, школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров. Изменения цен, по информации АИДТ, касаются в основном ряда зарубежных товаров, в первую очередь из недружественных стран. В настоящее время на рынке предложение продукции школьного ассортимента превышает спрос, а дефицита товара или значительного повышения стоимости не ожидается", - указали в министерстве.
Минпромторг также указывает, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) также фиксирует традиционный сезонный рост цен, "который ускорился в июне-июле ввиду сочетания нескольких факторов, в том числе удорожания материалов для изготовления одежды и обуви (повлияло на рост в пределах 8-15%, в основном из-за перестройки логистических процессов и роста валюты) и начала фазы активной подготовки к новому учебному году".
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
 
 
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