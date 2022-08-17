https://ria.ru/20220817/tseny-1810320837.html

Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары упадут в сентябре

Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары упадут в сентябре - РИА Новости, 17.08.2022

Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары упадут в сентябре

Минпромторг РФ ожидает, что цены на школьные товары после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года пойдут на спад уже в сентябре, сообщила... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:18

2022-08-17T21:18

2022-08-17T21:18

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает, что цены на школьные товары после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года пойдут на спад уже в сентябре, сообщила пресс-служба министерства.Росстат в среду опубликовал данные о динамике изменения цен на товары для школьников. Расчеты произведены по итогам июля 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Набор вещей и канцтоваров для первоклассника для мальчика вырос на 13,91% в годовом выражении до 22,3 тысячи рублей, для девочки – на 11,25% до 26,8 тысячи рублей. Инфляция в России в июле текущего года составила 15,1% в годовом выражении.В комментарии Минпромторг, опираясь на данные Росстата, пишет, как изменились цены на школьные товары в июле 2022 года (по отношению к июлю 2021 года): школьные брюки подорожали в среднем на 13%, сорочки для мальчиков - на 16%, платья из полушерстяных и смесовых тканей - на 6%, блузки для девочек - на 9%, юбки - на 8%, школьные рюкзаки - на 10%, набор фломастеров - на 17%, учебник (учебное пособие, дидактические материалы) - на 18%."Похожие данные демонстрирует и проведенный Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) опрос крупнейших производителей и дистрибьюторов школьной формы, школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров. Изменения цен, по информации АИДТ, касаются в основном ряда зарубежных товаров, в первую очередь из недружественных стран. В настоящее время на рынке предложение продукции школьного ассортимента превышает спрос, а дефицита товара или значительного повышения стоимости не ожидается", - указали в министерстве.Минпромторг также указывает, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) также фиксирует традиционный сезонный рост цен, "который ускорился в июне-июле ввиду сочетания нескольких факторов, в том числе удорожания материалов для изготовления одежды и обуви (повлияло на рост в пределах 8-15%, в основном из-за перестройки логистических процессов и роста валюты) и начала фазы активной подготовки к новому учебному году".

https://ria.ru/20220817/rosstat-1810302425.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), ассоциация компаний интернет-торговли (акит)