https://ria.ru/20220817/tseny-1810301679.html

В России подешевели огурцы

В России подешевели огурцы - РИА Новости, 17.08.2022

В России подешевели огурцы

Дефляция в России за период с 9 по 15 августа составила 0,13% после 0,08% на предыдущей неделе, с начала года потребительские цены выросли на 10,72%, сообщил в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:12

2022-08-17T19:12

2022-08-17T19:12

продукты

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

цены

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дефляция в России за период с 9 по 15 августа составила 0,13% после 0,08% на предыдущей неделе, с начала года потребительские цены выросли на 10,72%, сообщил в среду Росстат."За период с 9 по 15 августа 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,87%, с начала августа – 99,77%, с начала года – 110,72%", - говорится в сообщении.По данным статистического ведомства, за отчетную неделю плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,6%, в том числе огурцы – на 6,4%, свекла – на 6%, картофель – на 5,4%, морковь – на 5,3%, капуста – на 5%, помидоры – на 4,2%, бананы – на 2,8%, лук – на 2,7%, яблоки – на 1,6%.За период с 9 по 15 августа из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) подорожали 16 наименований, некоторые незначительно - в пределах 0,01-0,05%. Сильнее всего вновь сахар - на 0,69% после 0,76% неделей ранее. Также прибавили в цене сыры (+0,36%), мясные консервы для детского питания (+0,32%), вермишель и свинина (+0,25%), пастеризованное молоко (+0,22%). Впервые за несколько месяцев подорожали яйца - на 0,2%. Стоимость сосисок, сарделек и мороженой рыбы выросла также на 0,2%, баранины, сметаны, ржаного хлеба, макаронных изделий, печенья - на 0,1%.Снижение цен произошло по 18 наименованиям продуктов. За отчетный период сильнее всего подешевело пшено - на 1,08%. Следом идет гречка, цена которой снизилась на 0,67%. Также опустились цены на рис и соль (на 0,5%), фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшеничную муку (на 0,4%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло (на 0,3%), мясо кур, подсолнечное масло, стерилизованное молоко, творог (на 0,2%), говядину, овощные консервы для детского питания, шоколадные конфеты, черный чай (на 0,1%).Среди непродовольственных товаров подорожал шампунь - на 0,5%, зубные пасты – на 0,3%, спички – на 0,2%, стиральные порошки, пеленки для новорожденных, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных – на 0,1%. Одновременно с этим цены на туалетное мыло снизились на 0,3%, на детские подгузники – на 0,2%, на хозяйственное мыло – на 0,1%.Сильнее же всего за период с 9 по 15 августа подорожали электропылесосы - на 2,14% (на предыдущей неделе цены на них снизились - на 0,11%). Смартфоны за отчетную неделю подешевели на 0,39% после роста цен на 0,45% неделей ранее, телевизоры - на 0,5% (неделей ранее был рост цен на 0,43%). Отечественные легковые автомобили подорожали в период с 9 по 15 августа на 0,06%, иностранные - на 0,02%. Цены на автомобильный бензин почти не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.Также Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на анальгин (на 0,64%), препарат от кашля "Ренгалин" (на 0,36%), мазь "Левомеколь" (на 0,35%), противовирусный препарат "Эргоферон" (на 0,32%) и поливитамины (на 0,22%).Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 3,57% после роста на 0,44% на предыдущей неделе. Стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты снизилась на 0,3% после роста на 0,68% неделей ранее, в санаторий - выросла на 0,1%.

https://ria.ru/20220814/produkty-1809441667.html

https://ria.ru/20220813/ryba-1809324725.html

https://ria.ru/20220802/tseny-1806551802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, цены