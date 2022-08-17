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Сенатор предложил расширить требования к США и НАТО по безопасности - РИА Новости, 17.08.2022
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Сенатор предложил расширить требования к США и НАТО по безопасности
Сенатор предложил расширить требования к США и НАТО по безопасности - РИА Новости, 17.08.2022
Сенатор предложил расширить требования к США и НАТО по безопасности
Озвученные в декабре прошлого года предложения России к США и НАТО по безопасности были сделаны до спецоперации РФ на Украине, сейчас эти требования следует... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:05
2022-08-17T14:05
андрей климов
россия
нато
сша
в мире
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Озвученные в декабре прошлого года предложения России к США и НАТО по безопасности были сделаны до спецоперации РФ на Украине, сейчас эти требования следует расширить, считает глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов."СВО на украинском театре военных действий - одно, а проводимая вашингтонской ОПГ тотальная война против России - качественно иное. Начавшие её временщики забыли: A la guerre comme à la guerre (на войне как на войне). Но мы, надеюсь, хорошо помним, как помним и то, что антироссийские преступления киевского режима проходят под эгидой натовско-еэсовской ОПГ", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Кроме того, "полная демилитаризация бывшей УССР не означает, что украинской территорией она может и ограничится", полагает законодатель.На этом фоне "диверсии, проводимые руками украинских боевиков на земле РФ, стоит рассматривать как совместный с Западом русофобский терроризм и реагировать на него соответственно", отметил Климов. "А необходимость отодвинуть от границ РФ оружие недружественных стран min на расстояние его max дальности (что своими деяниями ежедневно обосновывают наши недруги) уже создало иные представления о потенциальной географии необходимого для Отечества контура безопасности", - подчеркнул Климов.Он отметил, что в декабрьских предложениях Москвы Вашингтону и НАТО ясно говорилось о необходимости вернуть военную инфраструктуру НАТО в границы 1997 года. "Однако те мирные инициативы Москвы были сделаны до начала тотальной войны их ОПГ с нашим Отечеством. Возможно теперь декабрьские требования следует расширить. Непростительно много гадил нам коллективный запад эти полгода. Одними дипломатическими реверансами их бандитизм закончиться не должен", - уверен парламентарий.По мнению Климова, российский "ответный инструментарий" до сих пор задействован весьма умеренно, так что противной стороне - от Киева до Брюсселя, Лондона и Вашингтона - стоит поторопиться с завершением антироссийской авантюры.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220816/kadyrov-1809942383.html
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андрей климов, россия, нато, сша, в мире, совет федерации рф
Андрей Климов, Россия, НАТО, США, В мире, Совет Федерации РФ
14:05 17.08.2022
 
Сенатор предложил расширить требования к США и НАТО по безопасности

Сенатор Климов: России следует расширить требования к США и НАТО по безопасности

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сенатор Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Озвученные в декабре прошлого года предложения России к США и НАТО по безопасности были сделаны до спецоперации РФ на Украине, сейчас эти требования следует расширить, считает глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"СВО на украинском театре военных действий - одно, а проводимая вашингтонской ОПГ тотальная война против России - качественно иное. Начавшие её временщики забыли: A la guerre comme à la guerre (на войне как на войне). Но мы, надеюсь, хорошо помним, как помним и то, что антироссийские преступления киевского режима проходят под эгидой натовско-еэсовской ОПГ", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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Кроме того, "полная демилитаризация бывшей УССР не означает, что украинской территорией она может и ограничится", полагает законодатель.
На этом фоне "диверсии, проводимые руками украинских боевиков на земле РФ, стоит рассматривать как совместный с Западом русофобский терроризм и реагировать на него соответственно", отметил Климов. "А необходимость отодвинуть от границ РФ оружие недружественных стран min на расстояние его max дальности (что своими деяниями ежедневно обосновывают наши недруги) уже создало иные представления о потенциальной географии необходимого для Отечества контура безопасности", - подчеркнул Климов.
Он отметил, что в декабрьских предложениях Москвы Вашингтону и НАТО ясно говорилось о необходимости вернуть военную инфраструктуру НАТО в границы 1997 года. "Однако те мирные инициативы Москвы были сделаны до начала тотальной войны их ОПГ с нашим Отечеством. Возможно теперь декабрьские требования следует расширить. Непростительно много гадил нам коллективный запад эти полгода. Одними дипломатическими реверансами их бандитизм закончиться не должен", - уверен парламентарий.
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По мнению Климова, российский "ответный инструментарий" до сих пор задействован весьма умеренно, так что противной стороне - от Киева до Брюсселя, Лондона и Вашингтона - стоит поторопиться с завершением антироссийской авантюры.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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