https://ria.ru/20220817/tramp-1810122134.html
Трамп сообщил, что ФБР вернуло ему изъятые при обыске паспорта
Трамп сообщил, что ФБР вернуло ему изъятые при обыске паспорта - РИА Новости, 17.08.2022
Трамп сообщил, что ФБР вернуло ему изъятые при обыске паспорта
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР вернуло изъятые в ходе обыска его имения во Флориде паспорта. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T01:54
2022-08-17T01:54
2022-08-17T02:05
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР вернуло изъятые в ходе обыска его имения во Флориде паспорта."Минюст и ФБР вернули мои паспорта", - написал Трамп в своей соцсети Truth.Он заявил, что в ходе обыска правоохранители вели себя, как преступники, хватая все, что попадалось под руку. "Такого не должно случаться в Америке", - заявил Трамп.Ранее Трамп заявил, что в ходе обыска ФБР изъяло три его паспорта, у одного из которых истек срок действия. На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, не позволив никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.Суд во Флориде позже обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги, таковых, по данным СМИ, было 11 комплектов.
https://ria.ru/20220816/afganistan-1809878049.html
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в мире, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша
В мире, США, Флорида, Федеральное бюро расследований США
01:54 17.08.2022 (обновлено: 02:05 17.08.2022)
Трамп сообщил, что ФБР вернуло ему изъятые при обыске паспорта
Трамп сообщил, что ФБР вернуло ему изъятые при обыске в его резиденции Мар-а-Лаго паспорта