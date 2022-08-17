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Во Владимирской области горит торф - РИА Новости, 17.08.2022
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Во Владимирской области горит торф
Во Владимирской области горит торф - РИА Новости, 17.08.2022
Во Владимирской области горит торф
Загорание торфа на площади около трех гектаров ликвидируют в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:45
2022-08-17T15:45
происшествия
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гусь-хрустальный район
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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Загорание торфа на площади около трех гектаров ликвидируют в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, сообщило ГУМЧС по региону."В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании торфа на территории частного предприятия ООО "Фаско+" в районе населенного пункта Панфилово. Площадь составляет три гектара", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС.Отмечается, что угроза жилым домам и лесному массиву отсутствует. На месте работают 13 единиц техники и 31 человек, от МЧС России - шесть единиц и 17 человек.
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владимирская область
россия
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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный район
Происшествия, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гусь-Хрустальный район
15:45 17.08.2022
 
Во Владимирской области горит торф

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области МЧС ликвидируют торфяной пожар

© РИА Новости / Михаил Миронов / Перейти в фотобанкГорящий торф
Горящий торф - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Михаил Миронов
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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Загорание торфа на площади около трех гектаров ликвидируют в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, сообщило ГУМЧС по региону.
"В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании торфа на территории частного предприятия ООО "Фаско+" в районе населенного пункта Панфилово. Площадь составляет три гектара", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС.
Отмечается, что угроза жилым домам и лесному массиву отсутствует. На месте работают 13 единиц техники и 31 человек, от МЧС России - шесть единиц и 17 человек.
Ликвидация лесного пожара - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 14:59
В Ростовской области потушили крупный природный пожар
 
ПроисшествияВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гусь-Хрустальный район
 
 
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