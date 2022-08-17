https://ria.ru/20220817/torf-1810235112.html

Во Владимирской области горит торф

Во Владимирской области горит торф - РИА Новости, 17.08.2022

Во Владимирской области горит торф

Загорание торфа на площади около трех гектаров ликвидируют в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:45

2022-08-17T15:45

2022-08-17T15:45

происшествия

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гусь-хрустальный район

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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Загорание торфа на площади около трех гектаров ликвидируют в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, сообщило ГУМЧС по региону."В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании торфа на территории частного предприятия ООО "Фаско+" в районе населенного пункта Панфилово. Площадь составляет три гектара", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС.Отмечается, что угроза жилым домам и лесному массиву отсутствует. На месте работают 13 единиц техники и 31 человек, от МЧС России - шесть единиц и 17 человек.

https://ria.ru/20220817/pozhar-1810223917.html

владимирская область

россия

гусь-хрустальный район

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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный район