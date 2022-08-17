https://ria.ru/20220817/tiktok-1810213534.html
TikTok будет удалять оплаченный политический контент в США
TikTok будет удалять оплаченный политический контент в США - РИА Новости, 17.08.2022
TikTok будет удалять оплаченный политический контент в США
Сервис TikTok будет удалять оплаченный политический контент перед предстоящими промежуточными выборами в конгресс США, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:17
2022-08-17T14:17
2022-08-17T14:17
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сервис TikTok будет удалять оплаченный политический контент перед предстоящими промежуточными выборами в конгресс США, передает агентство Блумберг со ссылкой главу американского отделения сервиса Эрика Хана.По его словам, при том, что TikTok и так не разрешает политическую рекламу, президентские выборы в США в 2020 году проявили трудности с разъяснением популярным блогерам правил, связанных с платным контентом. Как передает агентство, в случае обнаружения любого оплаченного политического контента, сервис будет его удалять. При этом собственные видео блогеров о политике и выборах, которые не распространяют дезинформацию и не провоцируют насилие, удаляться не будут.В то же время компания TikTok запускает в своем приложении "избирательный центр", который будет предоставлять информацию об избирательных участках и бюллетенях.Ранее об усилении модерации информационного контента для противодействия дезинформации в преддверии промежуточных выборов сообщила соцсеть Twitter.В ноябре в ходе промежуточных выборов американцам предстоит избрать 435 членов палаты представителей и обновить на треть состав сената. В части штатов в Республиканской партии уже состоялись праймериз, победители которых теперь могут сконцентрироваться на финальной схватке.
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в мире, технологии, сша, tiktok, twitter, конгресс сша
В мире, Технологии, США, TikTok, Twitter, Конгресс США
TikTok будет удалять оплаченный политический контент в США
TikTok будет удалять оплаченный политический контент в преддверии выборов в конгресс США