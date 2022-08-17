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Китай направил 21 самолет и пять кораблей к Тайваню - РИА Новости, 17.08.2022
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Китай направил 21 самолет и пять кораблей к Тайваню
Китай направил 21 самолет и пять кораблей к Тайваню - РИА Новости, 17.08.2022
Китай направил 21 самолет и пять кораблей к Тайваню
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к Тайваню 21 самолет и пять военных кораблей, сообщило министерства обороны острова. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:02
2022-08-17T14:12
в мире
тайвань
китай
су-30
визит пелоси на тайвань
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 17 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к Тайваню 21 самолет и пять военных кораблей, сообщило министерства обороны острова."По состоянию на 17:00 (12:00 по мск) 17 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 21 самолета и пяти кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", — завили там.Отмечается, что пять самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе два истребителя Су-30, два J-11 и один самолёт радиоэлектронной разведки Y-8.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ранее на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html
https://ria.ru/20220816/kitay-1809872109.html
https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html
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в мире, тайвань, китай, су-30, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, Су-30, Визит Пелоси на Тайвань, Нэнси Пелоси
14:02 17.08.2022 (обновлено: 14:12 17.08.2022)
 
Китай направил 21 самолет и пять кораблей к Тайваню

Минобороны Тайваня заявило, что КНР в среду направила 21 самолет и пять кораблей к острову

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к Тайваню 21 самолет и пять военных кораблей, сообщило министерства обороны острова.
"По состоянию на 17:00 (12:00 по мск) 17 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 21 самолета и пяти кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", — завили там.
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Отмечается, что пять самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе два истребителя Су-30, два J-11 и один самолёт радиоэлектронной разведки Y-8.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ранее на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
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После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.
Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
Рабочие возле грузового судна в порту Циндао, Китай - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 08:00
Запад никак не задушит Китай. Хотя очень старается
 
В миреТайваньКитайСу-30Визит Пелоси на ТайваньНэнси Пелоси
 
 
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